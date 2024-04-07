Мэра Терновки Виталия Тарелкина задержали по подозрению в хищении бюджета

Мэр Терновки в Днепропетровской области Тарелкина Виталия вместе с четырьмя сообщниками подозревают в завладении бюджетными средствами на ремонте дорог. Однако, как выяснилось, это далеко не единственная схема, организованная Тарелкиным и подчиненными. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

По данным следствия, мэр вместе с директором коммунального предприятия привлекли к схеме руководителя, бухгалтера и инженера подконтрольных им предприятий, с которыми заключили договоры о проведении ремонтов дорог.

Подозреваемые внесли ложные сведения о стоимости и качестве строительных материалов, а также указали завышенное количество работающей техники. После чего акты выполненных работ передали в казначейскую службу. Таким образом, на счет ООО безосновательно поступили бюджетные средства, государству было нанесено более 2 млн гривен убытков.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, документацию, элитные автомобили, печати, черновые записи и деньги в разной валюте. Городской голова и двое подельников находятся под стражей, в отношении других участников продолжается рассмотрение.

Тарелкин дважды становился мэром Терновки – в 2010 и 2015 годах. У мужчины яркое "региональное" и пророссийское прошлое, в свое время мэр помогал властям Януковича в организации антимайдана. Доход городского головы Терновки за 2023 год лишь официально достигает более 1,4 млн гривен, что минимум вдвое больше годового дохода 80% мэров областных центров в Украине.

Декларации Тарелкина: владелец земельных участков и одного из крупнейших "мэрских" зарплат в Украине

64-летний Тарелкин занимает должность городского головы с ноября 2010 года. А до этого сделал неплохую шахтерскую карьеру – от подземного проходчика до директора шахты Западно – Донбасская.

То есть еще до избрания его мэром, мужчина уже был человеком точно не бедным. Но, видимо, непрерывное пребывание на мэрском кресле в течение почти 14 лет сказались на Виталии Тарелкине, и он захотел откусить свой "много" коррупционного "пирога".

Согласно заполненной декларации НАПК за 2015 год (в 2016 году должностные лица уже должны были вносить все свои активы в Единый государственный реестр деклараций), у Тарелкина были земельные участки, пара домов, Lexus GS460 2010 года выпуска, более 150 тысяч гривен на счетах в банках и 450 тысяч гривен наличными. Также Тарелкин в 2015-м получил более 300 тысяч "мэрской" зарплаты, более 28 тысяч пенсии и почти 170 тысяч страховых выплат. То есть, уровень жизни достаточно неплох как для шахтерского городка, так и для других городов.

А уже в более свежей декларации за 2022 год мы видим, что мэр небольшого городка на Западном Донбассе стал обладателем еще двух крупных земельных участков, приобретенных в 2021 году, и дома усадебного типа в 125 "квадратов" и еще одного земельного участка, приобретенного в 2022 году. Причем "дочка" и участок в первый год полномасштабной войны приобретены уже не в Павлоградском районе, а в Закарпатье, в курортном Свалявском районе. Земля стоит там немаленьких денег, и вероятно, он там приобрел участок, чтобы убежать подальше от войны.

При этом предыдущие участки и дома никуда не делись (т.е. не были проданы или подарены кому-либо). Да и доходы мэра Терновки за 2022 год тоже впечатляют – он получил 1 миллион 366 тысяч "мэрской" зарплаты (такие деньги не получают даже большинство мэров областных центров), более 238 тысяч пенсии и более 293 тысяч гривен страховых выплат. Это уже не говоря о доходе от предоставления имущества в аренду.

В 2023 году, согласно декларации, у мэра Тарелкина тоже неплохо обстояли дела – он получил 1 миллион 363 тысяч гривен зарплаты, более 251 тысяч пенсии и более 312 тысяч страховых выплат. К тому же в банке мэр Терновки держит почти 249 тысяч гривен, а наличными – 35 тысяч долларов США.

Напомним, речь идет о мэре небольшого шахтерского города.

Террор местного бизнеса в Терновке

По информации издания, Тарелкин создал целую организованную преступную группировку, занимающуюся терроризацией горожан. Особенно жестока "политика партии" в отношении местных предпринимателей, выражающих недовольство происходящим в городе.

Как пишет "Днепр Оперативный", в феврале одной из жертв мэра-диктатора стала местная автомойка, которую оставили без водоснабжения якобы из-за неуплаты за услугу. Люди считают, что таким образом Тарелкин отомстил местному депутату и владельцу мойки, который незадолго до этого высказался о тотальной коррупции в городе.

Также издание отмечает, что в свое время во время прорыва водопровода КП "Терновское жилищно-коммунальное предприятие" обратилось к автомойке с просьбой установить новый счетчик, который находится у трубы, ведь старый из-за аварии был поврежден. Представители предприятия выполнили требование КП по закону. После чего продолжили ежемесячно платить по поступающим счетам.

Однако после выражения владельца автомойки о коррупции, предприятие посетил главный инженер ТЖКП. Мужчина заявил, что автомойка незаконно получает услуги водоснабжения, поэтому они должны срезать установленный счетчик и будут отключены от воды. Если владельцы мойки отказываются выполнять требование, КП оставит без воды весь частный сектор рядом. Представители автомойки вызвали полицию. Однако правоохранители заявили, что данные события носят гражданско-правовой характер и поставить точку по этому делу может только суд.

Покупка угля не по тендеру и разваливающаяся котельная

"Днепр Оперативный" также информирует, что по словам жительницы города Аллы, люди ежедневно собственными глазами видят бесчинство, которое совершает городской голова Тарелкин и его подчиненные. Так, в прошлом году город приобрел из-за неизвестного предприятия уголь для отопления зимой не по тендеру.

Кроме того, издание пишет, что ежегодно власти отмывают средства на озеленении города, которое по факту не происходит. А котельная, которую мэр открывал, перерезая ленту, разваливается. В правосудие горожане не верят, ведь Тарелкин постоянно "выходит сухим из воды".

"Как видим, личность Виталия Тарелкина, уже третий срок занимающего должность городского головы Терновки, может быть достаточно интересной для правоохранительных и антикоррупционных органов. Это если они действительно захотят провести беспристрастное и честное расследование почти 14-летней деятельности Тарелкина в должности мэра города. тогда, возможно, хищение двух миллионов бюджетных средств на ремонте дорог окажется только верхушкой коррупционного айсберга, выросшего за время правления Тарелкина в Терновке", – отметило издание.