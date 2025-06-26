Мэр Днепра Филатов прокомментировал информацию о подготовке покушения на него, о котором его не предупредили в Нацполиции

В Шевченковском районном суде Львова во время рассмотрения дела об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион было исследовано содержимое мобильного телефона обвиняемого Вячеслава Зинченко. Там нашли досье на возможную ликвидацию мэра Днепра Бориса Филатова, волонтера Сергея Стерненко и председателя Общественного совета при городском совете Днепра Геннадия Корбана.

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Филатов прокомментировал новость о возможном покушении на него в Telegram-канале.

Мэр Днепра поблагодарил Национальную полицию за выявление информации об угрозах, однако раскритиковал правоохранителей за молчание и одновременно открытие новых уголовных производств против него, его подчиненных и даже членов семьи.

"Я уже очень взрослый и достаточно избитый жизнью мальчик. Я пережил политические преследования, банкротство, убийства друзей, покушения, угрозы "руководителя днр" захарченко, заключение близких и даже 9 лет басманного суда, которые мне "впаяли" в России (и сюда же – уголовное дело в Беларуси).

Впрочем, несмотря на все это, я до сих пор не могу спокойно наблюдать скотство. Объясню почему. Несколько часов назад украинские СМИ сообщили, что, когда в Шевченковском районном суде Львова представили содержимое телефона подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, там нашли, в частности, досье на ликвидацию Сергея Стерненко, меня и Геннадия Корбана. Так что я солидаризируюсь с Сергеем в благодарности Национальной полиции, которой стало известно, что на нас готовят покушения, и которая не обмолвилась об этом ни словом.

От себя также (и крайне корректно) хочу поблагодарить Нацполицию. Потому что ты загибаешься на работе 24/7, а взамен получаешь уголовные дела на подчиненных.

По Днепру впизд@чили "орешником", а тебе открыли новые уголовные дела. Произошел очередной обстрел города, который установил антирекорд Украины по количеству убитых и раненых, а тебе – все те же уголовные дела.

Я точно знаю, что просто сейчас уважаемая Национальная полиция клепает новые дела уже не только против меня, но и против членов моей семьи. Против моей сестры, дочери и жены.

Поэтому я очень благодарен. Потому что более порядочных людей я не встречал на протяжении всего своего жизненного пути. Честь имею.

Не знаю, что вы скажете в свое оправдание и будете ли это делать вообще, однако я уверен – если бы сюда зашли русские, ровно половина из вас просто переодела бы погоны. Как в Донецке и Херсоне", - написал Филатов.