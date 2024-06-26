Мэр Днепра Филатов обсудил с послом Румынии проекты для энергетики и углубления межмуниципального партнерства

26 июня городской голова Днепра Борис Филатов встретился с послом Румынии в Украине Александром Виктором Микулой. Это первый визит дипломата в город.

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"Для нас это очень важно. Как я говорю в шутку: есть друзья, которые много говорят, но мало делают, а есть друзья, которые мало говорят, но много делают. И Румыния – это друзья, которые помогают без лишнего пиара", – сказал мэр Борис Филатов.

Основными темами разговора, который стороны провели в Музее истории Днепра, стали поддержка энергетической отрасли и прохождение по городу отопительного сезона в условиях постоянных российских обстрелов. Особое внимание было уделено также углублению межмуниципального партнерства.

"Для меня важен этот визит – встреча с вами и вашими коллегами. В Днепре есть почетный консул, который много рассказывал о тех усилиях, которые вы прилагаете для города сегодня. И именно потому, что у нас есть почетный консул, мы хотели бы реализовать в Днепре проекты под флагом Румынии", — сказал посол Микула.