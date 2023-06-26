Мэр Днепра Филатов обсудил с послом Ларисой Галадзой перспективы сотрудничества с Канадой

Накануне мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой. Стороны обсудили, как город живет и работает в условиях полномасштабной войны и как противостоит российской агрессии.

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"Я хочу услышать, с чем население Днепра сталкивается как прифронтовый город. И месседж мне взять назад - не в Киев, а в Канаду", – подчеркнула Галадза, и добавила: "Мы слышим о событиях. Мы видим и читаем огромные цифры - или это потребности, или сколько перемещенных лиц, или сколько разрушенных объектов в области, сколько ракет направлено на город. Трудно понять издалека, нужно посмотреть своими глазами".

В своих интервью Лариса Галадза, у которой есть украинское происхождение, отмечала, что местные общины будут играть ключевую роль в восстановлении Украины. Борис Филатов настоял, чтобы их встреча состоялась в стенах Музея истории Днепра, чья концепция не только показывает развитие его местного самоуправления, но и опровергает российские фейки об Украине.

"Россияне украли у нас нашу историю. Фактически, присвоили ее себе", – сказал мэр.

Кроме того, он также рассказал о последствиях ракетных атак на Днепр и помощи города пострадавшим.

Филатов отметил, что сотрудничество с международными партнерами остается крайне важным, как сейчас, так и в перспективе послевоенного восстановления. Мэр Днепра подчеркнул: город имеет ряд перспективных проектов, способных поддержать живущих здесь людей.