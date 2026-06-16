Мэр чилийского города Консепсьон прибудет в Украину для личной встречи с мэром Днепра Филатовым

Днепр начинает дружеское сотрудничество с Консепсьоном – одним из ключевых городов Республики Чили. Об этом шла речь во время онлайн-беседы городского головы Днепра Бориса Филатова и мэра Консепсьона Эктора Хуана Муньоса Урибе, который является горячим сторонником Украины.

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"Очень важно, что это была ваша инициатива – обратиться к нам. Не мы вас искали – вы нас нашли. Это очень ценно, и мы этого никогда не забудем. Для нас важно понимать, что у нас есть друзья. Во время этой войны мы обрели очень много друзей по всему миру. Думаю, что с Консепсьоном мы также найдем общий язык и будем дружить и дальше – после того, как война закончится", – отметил во время беседы Филатов.

В свою очередь мэр Консепсьона Эктор Хуан Муньос Урибе заявил о готовности посетить Днепр и рассказывать в Чили о вызовах, с которыми ежедневно сталкивается украинский прифронтовой город.

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Он также сообщил, что планирует обсудить итоги встречи с президентом Чили и содействовать развитию сотрудничества между двумя городами не только на муниципальном, но и на национальном уровне. По словам мэра Консепсьона, он будет делать все возможное для усиления поддержки Украины со стороны чилийского государства.

Как известно, Консепсьон является одним из ведущих университетских, научных и промышленных центров Республики Чили.

Посол Украины в Чили Юрий Дюдин приветствовал начало диалога между городами и выразил надежду, что этот диалог станет основой для будущих совместных проектов.

По его словам, чилийская сторона хорошо осознает вызовы, с которыми сталкивается Днепр в условиях войны, а налаженное партнерство может стать важным шагом для развития международного сотрудничества и реализации совместных инициатив.