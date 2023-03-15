Мальчик, потерявший мать из-за удара РФ по дому на Победе, получил квартиру от застройщика и города

Два месяца назад очередное военное преступление россиян унесло жизни 46 мирных людей в Днепре. Оккупанты попали в жилой дом на Победе ракетой Х22, которая разрушила два тамошних подъезда, убила их жителей и проходивших мимо прохожих.

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Об этом сообщил Городской совет Днепра.

Одной из жертв стала стоматолог Ольга Усова. В тот день она уходила с подругой на тренировку. У женщины остались мужчина, с которым еще в 2014 году они из Донецка переехали в Днепр, и 8-летний сын. У семьи нет собственного жилья, поэтому помочь с этим вызвался один из застройщиков Днепра Виктор Шинкевич. Он передал квартиру, которая теперь принадлежит маленькому Зореславу Усову.

"Когда случилась эта ситуация, на меня свалились дополнительные расходы. Так что это очень выручит нас. Я всем сердцем люблю Днепр. Я не покидал его. С первых дней пошел получать оружие, когда произошло это в прошлом году, – в "Стороже Днепра", – говорит отец мальчика Эдуард Усов.

Сам застройщик рассказал, что решение о предоставлении жилья принял сразу, ведь был поражен единством города и всех людей, которые с первых минут после трагедии 14 января сплотились для помощи.

"Каждый чем мог, тем помогал. Нет, наверное, такого человека, который не сочувствовал бы этой ситуации. Город думал, как расселить людей. У меня сразу возникла эта идея", – сказал Виктор Шинкевич.

В то же время мэрия Днепра продолжает комплексную поддержку пострадавших в доме на Победе и родных погибших там людей. В уцелевшей части многоэтажки вставили окна и сделали первый базовый этап восстановления. Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: город и дальше будет помогать всем, кто в этом нуждается.

"Сейчас мэрия завершает оформление и перечисление всех средств семьям пострадавших. На этой неделе мы перечислим средства еще для шести семей. В процессе оформления находится еще 14 пакетов документов. Относительно того, как отрабатываются все вопросы с окнами и откосами, то хочу сказать слова благодарности нашим коммунальщикам. Вы можете увидеть все своими глазами", – отметил Филатов.