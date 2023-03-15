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Мальчик, потерявший мать из-за удара РФ по дому на Победе, получил квартиру от застройщика и города

Мария Шевчук
Днепр
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Мальчик, потерявший мать из-за удара РФ по дому на Победе, получил квартиру от застройщика и города

Два месяца назад очередное военное преступление россиян унесло жизни 46 мирных людей в Днепре. Оккупанты попали в жилой дом на Победе ракетой Х22, которая разрушила два тамошних подъезда, убила их жителей и проходивших мимо прохожих.

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Об этом сообщил Городской совет Днепра.

Мальчик, потерявший мать из-за удара РФ по дому на Победе, получил квартиру от застройщика и города
Мальчик, потерявший мать из-за удара РФ по дому на Победе, получил квартиру от застройщика и города

Одной из жертв стала стоматолог Ольга Усова. В тот день она уходила с подругой на тренировку. У женщины остались мужчина, с которым еще в 2014 году они из Донецка переехали в Днепр, и 8-летний сын. У семьи нет собственного жилья, поэтому помочь с этим вызвался один из застройщиков Днепра Виктор Шинкевич. Он передал квартиру, которая теперь принадлежит маленькому Зореславу Усову.

Мальчик, потерявший мать из-за удара РФ по дому на Победе, получил квартиру от застройщика и города
Мальчик, потерявший мать из-за удара РФ по дому на Победе, получил квартиру от застройщика и города

"Когда случилась эта ситуация, на меня свалились дополнительные расходы. Так что это очень выручит нас. Я всем сердцем люблю Днепр. Я не покидал его. С первых дней пошел получать оружие, когда произошло это в прошлом году, – в "Стороже Днепра", – говорит отец мальчика Эдуард Усов.

Мальчик, потерявший мать из-за удара РФ по дому на Победе, получил квартиру от застройщика и города

Сам застройщик рассказал, что решение о предоставлении жилья принял сразу, ведь был поражен единством города и всех людей, которые с первых минут после трагедии 14 января сплотились для помощи.

Мальчик, потерявший мать из-за удара РФ по дому на Победе, получил квартиру от застройщика и города

"Каждый чем мог, тем помогал. Нет, наверное, такого человека, который не сочувствовал бы этой ситуации. Город думал, как расселить людей. У меня сразу возникла эта идея", – сказал Виктор Шинкевич.

В то же время мэрия Днепра продолжает комплексную поддержку пострадавших в доме на Победе и родных погибших там людей. В уцелевшей части многоэтажки вставили окна и сделали первый базовый этап восстановления. Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: город и дальше будет помогать всем, кто в этом нуждается.

Мальчик, потерявший мать из-за удара РФ по дому на Победе, получил квартиру от застройщика и города

"Сейчас мэрия завершает оформление и перечисление всех средств семьям пострадавших. На этой неделе мы перечислим средства еще для шести семей. В процессе оформления находится еще 14 пакетов документов. Относительно того, как отрабатываются все вопросы с окнами и откосами, то хочу сказать слова благодарности нашим коммунальщикам. Вы можете увидеть все своими глазами", – отметил Филатов.