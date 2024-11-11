'Круто, что городские власти создают современный сервис': делегация из Запорожья изучила опыт 'Прозорого офісу' в Днепре

Днепр с ознакомительным двухдневным визитом посетила делегация Запорожского городского совета во главе с Региной Харченко, и.о. городского головы и секретарем Запорожского горсовета. Гости посетили крупнейший в Днепре центр предоставления социальных и административных услуг – "Прозорий офіс" (просп. Слобожанский, 8).

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

Они могли оценить как устройство офиса – доступность, систему электронной очереди, удобные зоны ожидания – так и его функциональное наполнение. В прозрачном офисе жителям предоставляют более 400 различных услуг (административных и социальных).

"Спасибо городскому председателю Днепра и Международному республиканскому институту за организацию этого рабочего визита, цель которого – обмен опытом. Для депутатов очень ценно видеть, как работают другие общины, как налажена работа сессионных заседаний, которые проводят департаменты. Изучая опыт, который может быть внедрен, депутаты приходят к выводам, чтобы в будущем принимать полезные для общества решения. Мы посетили "Прозорий офіс" – отличный объект, позволяющий жителям получать все необходимые социальные и административные услуги в одном месте. Это очень удобно. Очень круто, что городские власти Днепра уделяют этому столько внимания и создают современный, комфортный сервис. Я уверена, что мы будем перенимать этот опыт", – отметила Регина Харченко.

"Запорожский горсовет – это уже вторая делегация, посещающая "Прозорий офіс" с ознакомительным визитом. Первой была делегация из Ивано-Франковска. Мы показали помещения, услуги, ознакомили с работой Левобережного управления социальной защиты населения, ЦНАП, а также нашими социальными партнерами. Мы долго шли к созданию "Прозорого офісу": посещали другие города, изучали их опыт и перенимали лучше всего. Считаю, наш опыт был полезен и интересен для наших гостей", – рассказала Светлана Котищук, начальница Левобережного управления социальной защиты населения Днепровского городского совета.