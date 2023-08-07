Комплексно, а главное заранее: Днепр лидирует в темпах подготовки к отопительному сезону

Днепр продолжает активно готовиться к новому отопительному сезону. Город лидирует в этих темпах. На сегодняшний день КП "Теплоэнерго" ДМР готово к зиме на 83%.

Видео дня

Об этом рассказал директор КП "Теплоэнерго" Андрей Клименко.

"У нас полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Это охватывает замену помп, котельного оборудования, заменяем теплосети и изоляцию, чтобы не было теплопотерь. На сегодняшний день мы с 63 помп уже заменили 52 на энергоэффективные. Капитально отремонтировали 23 котла из запланированных 28. 46 км аварийных сетей и восстановили 36 км тепловой изоляции. Несмотря на нелегкое время для нашей страны, мы продолжаем работать в штатном режиме 24/7 и готовимся к любому сценарию", – комментирует Клименко.

По прогнозам энергетиков, этот отопительный сезон может быть еще тяжелее предыдущего из-за разбалансированности энергосистемы. Но в Днепре по поручению мэра Бориса Филатова прилагают максимум усилий, чтобы подготовить тепловое хозяйство. Особое внимание уделяют насосным агрегатам, поскольку они чувствительны к отключению электроэнергии и установке генераторных установок.

"Мы учитываем опыт блекаутов, которые с минувшей осени из-за обстрелов РФ вынуждена была переживать вся страна. Работа идет системно — чтобы Днепр мог противостоять всем коварным планам враждебных соседей и вошел в новый сезон еще сильнее, чем в прошлом. На сегодняшний день обеспечены генераторными установками все крупнейшие". районные и квартальные котельные, от которых получают тепло медицинские и социальные учреждения. Также Днепр один из первых приобрел уникальную станцию австрийского производителя INNIO Jenbacher (Енбахер) с мощностью 1,5 мВт. – рассказал Андрей Клименко.

Эта станция укомплектована миниэлектростанцией, не требующей обслуживания каждые несколько часов. Она работает на газе, что делает ее использование более экономичным, ведь каждый киловатт производимой электроэнергии дешевле, чем на дизтопливе.

"Осенью мы начнем ее тестировать. Сегодня мы готовим оборудование под эту установку: заменяем три помпы новыми, сделали фундамент и заменили напорный коллектор, другое необходимое оборудование. То есть при отключении света котельная способна производить тепло. Эта станция может автономно работать год", – рассказал начальник теплового участка №2 КП "Теплоэнерго" Сергей Агруч.