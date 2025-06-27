Комфорт для пассажиров и водителей: Днепр выпускает на маршруты еще четыре модернизированных трамвая, которые город получил от Лейпцига

Трамвайный парк Днепра пополнился еще четырьмя вагонами, которые город получил в рамках сотрудничества с немецким Лейпцигом. Новые вагоны, которые вскоре будут курсировать по маршрутам, стали частью масштабной программы обновления городского электротранспорта.

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Речь идет о подержанных, но модернизированных трамваях, которые находятся в отличном техническом состоянии. Из 26 вагонов, переданных Лейпцигом в 2023 году, 16 уже активно работают на линиях. Еще четыре присоединятся к ним в ближайшие дни.

Всего за годы партнерства, которое началось в 2019 году, Днепр получил от Лейпцига 76 трамвайных вагонов. По словам заместителя директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Александра Лещенко, трамваи последней поставки оснащены современной транзисторной системой управления, которая позволяет экономить до 30% электроэнергии.

"Спасибо нашим партнерам за возможность заменить устаревший подвижной состав. Во время адаптации вагонов прошла диагностику и капитальный ремонт тележек, оставшиеся в Днепре пути немного шире, чем в Лейпциге. Также модернизированы салоны и заменено освещение", – подчеркнул Александр Лещенко.