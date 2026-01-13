Километры обновленных путей и доступность для всех: как изменилась трамвайная инфраструктура Днепра в 2025 году

В 2025 году в Днепре реализовали часть флагманского проекта "Движение без барьеров", обновив трамвайный маршрут № 1. Это позволило подготовить колею к низкопольным трамваям, чтобы сделать пользование электротранспортом доступным и удобным для всех – людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками и других маломобильных граждан. Параллельно обновили ряд аварийных участков трамвайной инфраструктуры. Работы охватили ключевые перекрестки, прямые отрезки путей, а также один из самых проблемных участков в центральной части города – на улицах Короленко, Владимира Мономаха, Центральной и Вячеслава Липинского.

"В течение года было заменено 7,5 км контактного провода и выполнен капитальный ремонт почти 4,7 км трамвайных рельсов в одноколейном измерении. В частности, обновление провели на 8 перекрестках — на проспекте Дмитрия Яворницкого и прилегающих улицах, а также на Сичеславской Набережной. Работы выполняли с применением различных технологий – классической, без шпальной и с укладкой рельсов в асфальт, в зависимости от особенностей локаций", – рассказал ведущий специалист КП "Днепровский электротранспорт" Никита Керенцев.

Он добавил, что, кроме перекрестков, капитальный ремонт провели и на прямых участках проспекта Дмитрия Яворницкого – от Привокзальной до улицы Степана Бандеры, далее до остановки "ул. Павла Скоропадского", а также между улицами Михаила Грушевского и Сечевых стрельцов. Значительные изменения произошли и на участке Короленко – Владимира Мономаха – Центральная – Вячеслава Липинского. На этих участках не только полностью обновили пути, но и установили новые опоры контактной сети, восстановили пешеходное мощение, смонтировали современное освещение и обустроили новую инклюзивную посадочную платформу.

"Параллельно с обновлением путей в Днепре продолжают поддерживать имеющийся подвижной состав. В 2025 году капитальный ремонт прошли 36 трамвайных вагонов и 3 троллейбуса. В специализированной вагоноремонтной мастерской КП "Днепровский электротранспорт" собственными силами собрали новый троллейбус-"гармонику" – из нового кузова и запасных частей. Он выйдет на маршрут уже в 2026 году. Кроме того, завершили адаптацию к путевой сети Днепра и брендирование 26 трамвайных вагонов, которые город получил из Лейпцига", – отметил Никита Керенцев.