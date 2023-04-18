'Каждый должен помогать так, как может': педагоги и школьники Днепра рассказали, как вместе поддерживают ВСУ

В Днепре отметили педагогов, тренеров, школьников и их родителей, которые волонтерят с первых дней полномасштабного вторжения и все вместе поддерживают ВСУ. Совместная встреча собрала представителей более сотни городских школ, а также заведений культуры и спорта. Город всегда рядом и готов поддержать всех, кто работает ради общего блага общества и страны в целом – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

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"Я хочу еще раз сказать всем, кто присоединился к волонтерскому движению – всем нашим педагогам – слова благодарности за их искренность. За то, что они помогают фронту и делают все, что возможно для нашей Победы. Город всегда будет с ними и всегда будет помогать всем, чем нужно", – сказал Филатов. От всего города он вручил волонтерам символические благодарности.

Одна из награжденных – учительница школы №26 Ольга Кузнецова. Женщина вяжет теплые носки для военных на фронте и в госпитале, а также производит для них особые обереги. Говорит, что в каждой ее работе для защитников есть любовь – к своей стране и тем, кто сейчас ее защищает. Ее кукол-мотанок заказывают из разных стран Европы, и главное их место сейчас – на фронте, говорит Кузнецова, ведь бойцы верят в их силу.

"Я очень люблю наших солдат, наших мальчиков. Можно бороться разными способами. И я открыла свой личный фронт. Это мотанки, обереги. Только сегодня я прислала две куклы бойцам", – рассказала Ольга Кузнецова и добавила, что все больше ее учениц приобщаются к изготовлению полезных вещей для украинских воинов.

О том, что каждый на своем месте может приближать Украинскую Победу, знает и семиклассник Максим Бурлаков: "Я не могу защищать нашу страну с оружием в руках. Поэтому я решил помогать Вооруженным Силам Украины и всем обороняющим нас людям. Людям нужно было что-то патриотическое. Поэтому мы с мамой решили выпекать патриотические пряники и продавать их. Так школьник сумел собрать 30 тыс. грн. Все эти средства он передал на приобретение термобелья, носков, а также стали вкладом в покупку автомобиля для фронта.

Вместе с этим каждый из участников встречи имел возможность оставить свои пожелания защитникам Украины и прикрепить их к маскировочной сетке, которую затем передадут на передовую.