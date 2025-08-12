Как Днепр развивает сеть солнечных электростанций в учебных заведениях

Днепр реализует программу системного развития солнечных электростанций в учебных заведениях. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, отметив, что инвестиции осуществляются с целью обеспечения готовности к различным сценариям энергоснабжения в зимний период.

Текущее состояние реализации проекта:

установлено более 70 солнечных электростанций;

до конца текущего года планируется охват всех действующих школ;

предполагается установка станций в дошкольных учебных заведениях.

Работы по обустройству солнечных электростанций проводятся без нарушения учебного процесса. Каждая станция обеспечивает автономное электропитание для бомбоубежищ и других помещений, включая работу вентиляционных систем, интернет-соединения, канализации, пожарной и охранной сигнализации.

"Потому что, заботясь о безопасности, мы также должны максимально обеспечить комфортные условия для всех детей и учеников. Поэтому в 2026 году солнечными электростанциями будут оснащены все садики с укрытиями, учреждения культуры и спорта (где есть техвозможность для установки), а также профтехучилища, принадлежащих территориальной громаде", — отметил Филатов.