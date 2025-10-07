Известный волонтер из Днепра обнародовал шокирующие истории о нарушениях и злоупотреблениях в больнице Рыженко: требует огласки и реакции

Известный волонтер Тимофей Потеряйло ("Кучер"), который помогает спасать людей после вражеских ударов по Днепру и получил от президента Владимира Зеленского награду "Будущее Украины", обнародовал многочисленные свидетельства людей о нарушениях в областной больнице Мечникова, которой руководит Сергей Рыженко.

Об этом сообщают "Новости Днепра 49000".

Множество историй о шокирующих злоупотреблениях в медучреждении подписчики Тимофея прислали меньше чем за час – в ответ на призыв волонтера люди анонимно поделиться собственным негативным опытом.

"Сергей Анатольевич Рыженко – директор больницы им. Мечникова. И после того, как я прочитал все присланные мне истории, могу сказать только одно: это просто п*здц. Я в шоке от того, какой уровень коррупции, равнодушия и злоупотреблений происходит внутри этого заведения, – написал Тимофей. – Такого не имеет права существовать в медицинской сфере, где на кону – человеческие жизни, здоровье и доверие. Спасибо каждому, кто решился написать и поделиться своим опытом".

Среди сообщений граждан, которые обнародовал волонтер – многочисленные жалобы о крайне непрофессиональных действий и медицинских ошибок, которые допускают подчиненные Сергея Рыженко, из-за чего страдают и даже умирают люди.

Также люди в сообщениях жалуются на откровенное вымогательство и вымогательство значительных сумм денег в областной больнице.

Волонтер обратился к представителям медиа с просьбой о максимальной огласке шокирующих нарушений и злоупотреблений в больнице под руководством Рыженко:

"Отдельно обращаюсь к представителям СМИ: прошу вас обратить внимание на этот вопиющий беспорядок и публично отреагировать на происходящее.

Медицинская сфера не должна быть местом, где процветает коррупция и безнаказанность. Именно ваша огласка может стать тем толчком, который заставит систему двигаться и даст шанс на справедливость", – написал Тимофей.

Ранее известный блогер Лачен (Игорь Лаченков) также со ссылкой на своих читателей заявил о многочисленных случаях коррупции в больнице им.Мечникова, после чего подчиненные Сергея Рыженко назвали блогера "уродом", обвинили в "продажности" и даже "государственной измене".