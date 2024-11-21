'Истории Героев': в Днепре открыли новую часть проекта с фотографиями павших военных

В День Достоинства и Свободы в Днепре открыли четвертую часть проекта "Истории Героев". Это 45 новых фотографий военных, их жизней и подвигов. Проект, начатый в августе этого года, расположен в сквере Героев, и его истории обновляются ежемесячно.

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"На 15 треугольных конструкциях представлено 45 историй погибших Героев с флагами их бригад. Эти истории собираем благодаря инициативам родственников, друзей и собратьев. Этот проект — часть большой работы в честь наших защитников. Мы стремимся донести до общества, что Герои жили среди нас, учились и работали рядом с нами", - отметил Сергей Луденский, и.о. директора департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания Днепровского горсовета.

Проект охватывает истории защитников Украины с 2014 года - от АТО/ООС до современных событий полномасштабного вторжения. Среди них Максим Семенов, известный общественный деятель из Днепра. Он создал местную ассоциацию экстремального спорта, развивал велоинфраструктуру и организовывал велодни. В марте 2022 года Максим добровольно присоединился к рядам ВСУ, став частью 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Он погиб в мае 2022 года.

"Максим был очень активным человеком. Несмотря на возраст и отсутствие боевого опыта, он настоял на том, чтобы быть полезным Украине. Его память будет жить среди нас благодаря таким проектам как "Истории Героев". Я хочу, чтобы следующие поколения знали имена тех, кто уложил свою жизнь за нашу свободу", — сказала вдова Героя Юлия Семенова.

На открытие проекта пришли семьи павших воинов, военные и собратья.

"Это важный способ увековечения памяти, ведь каждый должен понимать цену нашей свободы", - добавил Александр Курбатов, представитель 128-й отдельной бригады территориальной обороны.

В рамках проекта "Истории Героев" представлено уже 180 историй защитников. Обновление экспозиции поддержали 128 отдельная бригада территориальной обороны, 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", Новокодацкая районная администрация.

Чтобы подать информацию о герое для увековечения памяти, необходимо обратиться в департамент молодежной политики и национально-патриотического воспитания Днепровского городского совета или позвонить по телефону на Единую горячую линию горсовета по номерам: (056) 732-12-12, (095) 732-12 -12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.

Все истории, размещаемые на информационных конструкциях в рамках проекта, также доступны на единственной мемориальной платформе города Днепра "Война". Посмотреть их можно по ссылке: memory.dp.ua.