'Готовы работать по максимуму, чтобы помочь и поддержать', – Филатов

Глава города Днепра Борис Филатов и глава Общественной организации "Мечта детей Украины" Дана Яровая, подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Речь идет о перспективах совместной работы в помощь семьям погибших, без вести пропавших и военнопленных украинских защитников.

Видео дня

"Днепр – город, где всегда готовы поддержать инициативы, которые несут пользу и добро людям. Особенно сейчас, во время страшной и жесткой войны, которую Россия ведет против нашего государства. Мы открыты к совместной работе и готовы работать по-максимуму, чтобы помочь и поддержать тех, кто сейчас больше всего в этом нуждается" - отметил Борис Филатов.

По его словам, община города готова к консолидации усилий и совместному планированию программ обеспечения и поддержки детей, лишенных родительской опеки в результате российско-украинской войны.

"Благодарю господина Филатова за готовность помогать и поддерживать семьи погибших, детей, лишенных родительской опеки в результате войны. Договорились о наработке программ для обеспечения семей павших героев, консолидации ресурсов и совместном поиске решения важнейших проблем", - говорит председатель Общественной организации "Мечта детей Украины" Дана Яровая.