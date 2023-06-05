Горсовет Днепра обратился к СМИ из-за фейка с приобретением нового авто Филатовым

Пресс-служба Днепропетровского городского совета поблагодарила СМИ, которые придерживаются основ журналистики и проверяют информацию перед публикацией.

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"Мы благодарны всем представителям СМИ, которые не опубликовали фейк по приобретению городским головой Днепра Борисом Филатовым нового авто. А также тем, кто сразу опубликовал фейк и, поняв ошибку, сделал опровержение. Это, в частности, telegram-каналы "ХДнепр" и "ТрухаДнепр"", – говорится в обращении.

По этому поводу городской голова Днепра Борис Филатов заявил: "Лишь сильные готовы признавать свои ошибки, а слабые – нет".

"Призываем СМИ соблюдать стандарты журналистики и проверять информацию, брать позицию другой стороны для своих материалов. Мы всегда открыты к сотрудничеству", – сообщили в пресс-службе Днепра.