Генеральное консульство Чехии для Днепра и поддержка инвестиционных проектов: Филатов провел встречу с иностранными партнерами

16 марта мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с делегацией Чехии. Да, республика намерена построить прочное партнерство и создать Генеральное консульство для Днепра. Филатов подчеркнул: для города важно сотрудничество, которое будет нести прежде всего инвестиции, технологии, рабочие места и долгосрочное стратегическое взаимодействие.

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"Для нас важна помощь чешского народа. Почетно, что Чешская республика взяла шефство над Днепропетровщиной. Но надо понимать, что у Днепра как областного центра несколько иные потребности и проблемы, чем у остальных общин региона. Днепр сильный и развитый город. Даже в условиях войны город справляется и имеет возможности также помогать ВСУ", – сказал мэр Днепра, заметив также, что после Победы Украины город рассчитывает на то, что Чехия поможет с восстановлением аэропорта, который изуродовали российские захватчики.

Во время встречи обсудили пути сотрудничества города с государственным и коммерческим секторами Чехии, которые готовы поддерживать инвестиционные проекты для укрепления Днепра в условиях войны. Фактически – это украинско-чешский консорциум, и чтобы он работал, дипмиссия намерена понимать потребности и в соответствии с этим искать финансирование и находить потенциальных партнеров.

"Мы гордимся, что можем быть вашими стратегическими партнерами. Дать больше возможностей противостоять российской агрессии. Поддержать энергетическую, транспортную инфраструктуру, медицину, соцотрасль. Мы будем искать решения, в которых вы нуждаетесь. И поддерживать Украину сколько это нужно", – подчеркнул уполномоченный правительства Чешской. Республики по реконструкции Украины Томаш Копечный.

Вместе с этим, дипмиссия Чехии также посетила 118-й дом на жилмассиве Победа, куда два месяца назад попала российская ракета Х22. Представители делегации также осмотрели образцы оснащения, которыми Днепр системно обеспечивает защитников на передовой. На этот город выделили 1,8 млрд. грн. Речь идет о приобретении более 600 автомобилей, а также дронов, раций, техники и многое другое оборудование.