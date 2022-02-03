Фуд-корт, фонарики и 'красные' деревья: в Днепре улицу Баррикадную превратят в Чайна-таун

В Днепре началась подготовка к встрече Китайского Нового года. К празднику улицу Баррикадную превратят в мини-версию квартала Чайна-таун, сейчас там украшают деревья, натягиваются тросы для фонариков, которые будут украшать улицу и обустраивают зону для фуд-корта.

"Все, что касается работы, разгрузки-выгрузки, подключения, иллюминации – есть полное содействие города, за это огромное спасибо, сейчас уже выполнен невероятный объем работ. Завтра мы начнем выставлять декорации и завершим украшать улицу", – рассказал соорганизатор праздника Денис Жаткин.

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В импровизированном Чайна-тауне на Баррикадной будет работать сценическая площадка с театрализованными выступлениями, зона фуд-корта с шеф-поварами, которые будут готовить аутентичную китайскую еду. Также можно будет увидеть китайские боевые искусства, например, кунг-фу, а еще перфоманс – изгнание злого Няня. Также будут мастер-классы по оригами, гимнастика цигун. Изюминкой праздника станет танец Золотого дракона, мандариновое дерево, возле которого все желающие могут загадать желание и фаер-шоу.

В связи с масштабным празднованием Китайского Нового года до 17:00 седьмого февраля по улице Баррикадной, от просп. Д. Яворницкого до ул. Шолом-Алейхема будет перекрыто движение транспорта, а также по ул. Баррикадной с обеих сторон будет запрещена парковка.