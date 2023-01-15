Фонд Рината Ахметова готов помогать детям, которые были ранены во время ракетного удара по Днепру

14 января государство-агрессор совершило очередное страшное преступление против Украины. Атака по жилому дому в Днепре – это ужасная трагедия, которая отозвалась в сердце каждого.

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Фонд Рината Ахметова не остается в стороне от беды, постигшей днепрян. Мы готовы оказывать помощь детям, которые были ранены во время этой ужасной атаки. Речь идет об экстренной помощи, а также о восстановлении здоровья ребенка после пережитого.

Если ваш ребенок получил ранение любой степени тяжести, вы можете обратиться за помощью в Фонд Рината Ахметова, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001.

Проект "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей" был создан шесть лет назад для помощи детям из Донецкой и Луганской областей: за это время для ребят было проведено 139 реабилитационных курсов в лучших санаториях Украины.

После начала полномасштабной войны Основателем Фонда Ринатом Ахметовым было принято решение о расширении географии помощи.