Фонд госимущества решил 'сплавить' Днепру заброшенные бомбоубежища: что с ними не так

Сырые подвалы без оборудования станут "хорошими" бомбоубежищами. Фонд государственного имущества Украины хочет передать Днепру заброшенные бомбоубежища, сообщила Днепровская Панорама.

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По документам бомбоубежища находятся в "идеальном состоянии" и "оснащены всем необходимым". На самом деле это подвалы, рассчитанные на 600 человек. В них невозможно дышать, потому что ранее установленные фильтры уже не работают.

"В управлении гражданской защиты Днепровского городского совета есть документ, который называется "акт обследования защитного сооружения", его (обследование - Ред.) проводил балансодержатель – в то время это руководство завода, которому оно (сооружение - Ред.) было передано из фонда госимущества для пользования. По состоянию на 22 год, ограничено готово к пользованию", – прокомментировал заместитель директора департамента общественного порядка и гражданской защиты ДМР Дмитрий Редько.

На самом деле, в бомбоубежищах нет ничего для безопасного пребывания людей.

Днепр готов взять под свою опеку укрытие в том случае, если государство приведет их в надлежащее состояние.