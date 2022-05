Филатов: 'За все время войны только Днепр передал на нужды фронта 300 автомобилей'

Территориальная община Днепра при поддержке благотворительной организации "Благотворительный фонд "ТАПС" передала на фронт очередную партию машин для военных.

"За все время войны только один Днепр передал на нужды фронта 300 авто. И мы не будем останавливаться на этом — будем делать передачи и дальше. Сегодня небольшое событие, и уверен, ребятам понравится. Желаю только одного – бить врага с тройными усилиями", – сказал городской голова Днепра Борис Филатов.

Машины покупали в Европе, из них только одна была в употреблении, сейчас ее переоборудовали. Остальные автомобили — новые. Их перекрасили в темно-зеленый цвет.

Военнослужащий Сергей убежден, что эти автомобили – хорошая поддержка бойцам: "Я – оператор ПЗРК, и мой инструмент как раз поместится в кузов этого автомобиля. В нашей ситуации никогда не бывает достаточно (автомобилей, — ред.), поэтому все, что передается, это очень хорошо.

Эту партию автомобилей покупали в Европе – за счет частных инвесторов, собранных благотворительной организацией "Благотворительный фонд "ТАПС". Сейчас этот фонд сотрудничает со многими странами по всему миру — больше всего с США, Германией и Польшей. В то же время многие украинские предприниматели также делают донаты.

"Фонд "TAPS-Украина" известен международному сообществу. Во многом — благодаря Борису Филатову, который постоянно общается со многими посольствами. Донатов много. В частности, сейчас мы обязаны Александру Дитятковскому, который перечислил средства именно для этих авто. Чтобы наши ребята как можно быстрее победили. Мы все очень ждем Победы нашей Украины", — сказала председатель Координационного штаба волонтеров Днепра Юлия Дмитрова.

