Филатов встретился в Днепре с госпожой послом Норвегии Хелен Санд Андресен

18 сентября в Днепр с визитом прибыли Хелен Санд Андресен — госпожа посол Норвегии в Украине, а также представители УВКБ ООН. С мэром Днепра Борисом Филатовым они встретились у дома по улице Исполкомовской, куда в июне этого года попала ракета России.

Видео дня

Основной темой разговора стало усиление международной помощи. В настоящее время известно о поставках оборудования, которое поможет городу пройти сезон холодов, сообщает Днепровский городской совет.

"Мы будем работать дальше. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что нам нужна не только материальная помощь, но и моральная поддержка. Она есть и она будет. Весь цивилизованный мир в этой страшной войне он рядом с нами", — подчеркнул мэр Борис Филатов.

Со своей стороны госпожа посол Норвегии заметила, что хотя она и рада снова быть в Днепре, который последний раз посещала семь лет назад, однако видеть разрушения, которые испытывает город из-за российских обстрелов, очень тяжело.

"Последствия войны, которые мы видим, как этот дом позади меня, очень тяжело принять. Это невозможно представить – как соседняя страна может продолжать атаковать мирное население здесь. Эта война принесла столь много страданий гражданскому населению", — отметила Хелен Санд Андресен.

Также, комментируя начатое сотрудничество Днепра и Драммена, соглашение, которое Филатов подписал две недели назад, госпожа посол подчеркнула, что это важный шаг в углублении отношений не только двух регионов, но и обеих стран.