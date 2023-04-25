Филатов вручил самые высокие награды горсовета бойцам ССО из Днепра, защищающим Бахмут
25 апреля мэр Днепра Борис Филатов вручил пятнадцати бойцам роты спецназначения Сил специальных операций памятные медали "Защитнику Отечества". Это – днепровские храбрецы, которые в течение великой войны неоднократно давали отпор российским захватчикам на передовой – особенно во время адских боев за Бахмут.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.
"Они действительно герои. Я хотел бы особо подчеркнуть, что все эти ребята, которых сегодня мы наградили, они все – днепряне. Все – наши земляки. Поэтому для нас это очень большая честь наградить их сегодня – от территориальной общины, не только от городского головы. Мы также предложили нашу помощь. Потому что Днепр ежедневно, еженедельно помогает ВСУ", – отметил мэр Филатов во время вручения самых высоких наград горсовета бойцам.
Боец войск спецназначения с позывным "Семен" в 2022 году покинул мирную профессию металлурга и пошел в "Варту Днепра": "Во время боев мы все держимся вместе. Думаем друг за друга – каждый за каждого. После этого уже приходит понимание, что есть семья, есть близкие люди – есть что-то в этом мире, что держит. А так мы – друг за друга. Так что все будет хорошо, все будет Украина. Победа за нами!" – подчеркнул военный.