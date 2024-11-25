Филатов вместе с мэрами других украинских городов встретился с послами G7

25 ноября послы группы стран G7 встретились с мэрами украинских городов, чтобы обсудить вызовы войны, ситуацию в местном самоуправлении в целом, реформу децентрализации и финансовую состоятельность муниципалитетов. Дискуссии продолжались более двух часов.

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Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов. Он отметил, что встрече предшествовала тщательная подготовка.

Встреча была организована таким образом, чтобы высказаться смогли представители как областных центров, так и самых маленьких общин запада и востока страны. Так к обсуждениям присоединились Днепр, Мариуполь, Тернополь, Винница, Киев, Большая Писаревка, Чернигов, Вараш и Оржица.

Филатов также отметил, что имел личный разговор с госпожой послом США Бриджит Бринк и Карло Формозой – послом Италии, которая сейчас председательствует в G7.

"Подробностей не будет. Могу только сказать, что благодарен нашим уважаемым партнерам не только за непреклонную военную и политическую поддержку Украины, но и готовность слышать голос местного самоуправления всего нашего государства", — сообщил мэр Днепра.