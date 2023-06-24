Филатов: 'В частном секторе Днепра, куда попала ракета РФ, работают все городские службы. Пострадавшим выплатят помощь'

В ночь на 24 июня российские оккупанты совершили очередной массированный обстрел Днепра. Враг еще раз коварно целил по жилым кварталам, где в это время спали люди. ПВО максимально отразило атаку, но, к сожалению, одна из ракет таки попала прямо посреди частного сектора, образовав огромную воронку. Около трех десятков домов сильно разрушены, некоторые — уничтожены, сообщили в горсовете Днепра.

Видео дня

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что город будет системно помогать всем, кто пострадал от военного преступления россиян.

"Основные сети планируем восстановить до конца дня. Далее, до понедельника (ведь сейчас еще работают правоохранительные органы) мы закончим работать на месте. И потом уже перейдем в плоскость компенсаций пострадавшим людям. Будем выплачивать (деньги, — ред.) за разрушенное имущество", – сказал Филатов.

С самого утра на месте развернуты районные штабы, работают несколько коммунальных бригад, правоохранители и некоторые волонтерские организации.

В настоящее время, по данным областной военной администрации, количество пострадавших в результате ночного удара выросло уже до 11 человек, из которых трое — дети. Известно, что семеро раненых госпитализированы.

Немалый ущерб и среди автомобилей и другого имущества жителей. Дмитрий сейчас разбирает обломки возле дома, где снимал комнату. Мужчина – переселенец из Луганска. Раньше жил в Краматорске, а потом переехал уже в Днепр.

"У нас комната внизу. К счастью, мы вышли из нее, слава Богу, потому что там страшно (после попадания ракеты неподалеку, — ред.). Машина моя ремонту не подлежит, я думаю. Страшно, очень страшно", — рассказал Дмитрий.