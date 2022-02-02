Филатов сообщил о завершении вопроса опекунства над дочерью погибшей Веры Лебединец

По решению администрации Новокодацкого района Днепра опекуном осиротевшей Киры Лебединец была назначена ее тетя — сестра Веры Лебединец, которая была контролером на КПП Южномаша и 27 января погибла, пытаясь не выпустить вооруженного стрелка с территории завода.

"Публикую обещанное. Надеюсь, что мы все будем так же активны в помощи ребенку, как в праведном гневе в соцсетях", - написал мэр Днепра Борис Филатов.

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Лебединец Вита Сергеевна.

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Как известно, накануне мэр сообщил, что родным героически погибшей днепрянки обеспечат финансовую помощь от города. Так, семья Веры Лебединец, которой также посмертно присужден городской почетный знак "Защитнику Отчизны", получит 250 тыс. грн. Ее дочь будет иметь ежемесячные выплаты и часть зарплаты мэра Днепра.