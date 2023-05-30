Филатов: с начала полномасштабной войны Днепр отправил защитникам на фронт более 600 грузовиков и легковушек

Днепр продолжает системно поддерживать бойцов на фронте и снабжать их необходимыми техникой и оборудованием. В настоящее время город отправил на передовую очередную партию грузовиков разного типа.

Видео дня

"Хочу отдельно подчеркнуть, что, кроме двухосных, которые мы приобрели ранее, мы начинаем покупать трехосные грузовики. Более мощные, которые могут использоваться на линии фронта с большим результатом. За 450 дней этой войны территориальная община Днепра приобрела более 600 единиц транспорта. Это не только грузовики, это пикапы и джипы. Очень мощная помощь – одна из самых больших в стране среди местного самоуправления", сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Большинство машин – это шестиколесные грузовики, способные развивать скорость до 110 км в час. Каждый может перевозить до 5 тонн.

Остальные авто также имеют дизельный экономичный двигатель, грузоподъемность – до 2 тонн.

"Мы искренне благодарны городскому голове Филатову, всем неравнодушным гражданам, которые помогают Вооруженным Силам Украины приближать нашу Победу. Победа любит подготовку. Конечно, любая военная машина напрямую выполняет свои задачи", – отмечают военные.