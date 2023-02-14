Филатов рассказал, когда начнут выплачивать матпомощь пострадавшим от ракетного удара РФ

В результате ракетного удара россиян по жилому дому на ж/м Победа были разрушены 63 квартиры, которые располагались в двух подъездах над тамошней амбулаторией. Еще десятки домов повреждены. Трагедия унесла жизни 46 человек, а некоторые из пострадавших до сих пор остаются в больницах. Мэрия Днепра имеет отработанный механизм выплат материальной помощи и продолжает поддерживать тех, кому это необходимо.

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Об этом городской голова Борис Филатов заявил в эфире марафона "Суспільне. Спротив" 14 февраля.

От города и субвенции областного совета люди получат 2 млн грн. К этой сумме привлекут деньги, которые собрали предприниматели "monobank" и благотворительный фонд "Kiddo".

По словам Филатова, люди, которым необходима помощь, обращаются в райадминистрации. Затем выезжает комиссия, актирует разрушение. Затем оформленный пакет документов передается в мэрию, в департамент соцзащиты. Уже через него люди получают средства. По миллиону гривен – за ранее обстрелы – люди уже получили.

"Если говорить о доме на Победе, то через две недели люди начнут получать уже свои деньги", – пояснил Филатов, заметив, что средства благотворителей будут распределяться по формуле, которую те же примут. Город также оказывает финансовую поддержку на дальнейшую реабилитацию пострадавших.

Сейчас в доме на Победе завершили инструментальное обследование. В уцелевшей части продолжаются восстановительные работы. Там уже заменили около тысячи окон.