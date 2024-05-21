Филатов рассказал будущим экономистам об особенностях управления бюджетом Днепра во время войны

21 мая городской председатель Днепра Борис Филатов, также доктор политических наук, прочитал студентам Университета таможенного дела и финансов очередную открытую лекцию об особенностях управления и балансирования бюджетом Днепра в военный период.

В ходе этой онлайн-встречи мэр в деталях разъяснил будущим экономистам тонкости функционирования сметы большого прифронтового города, являющегося крупнейшим медицинским и гуманитарным хабом страны.

"Раньше я не мог представить, что буду читать студентам лекции во время войны. И хотя полномасштабное вторжение длится уже почти 2,5 года, один тезис остается неизменным. К войне невозможно привыкнуть, но чтобы устоять, под ее реалии необходимо адаптироваться", – сказал Борис Филатов.

В лекции вошло всего восемь тематических разделов. Речь шла о приобретении и потерях местных бюджетов в начале войны, влиянии 590-го постановления КМУ, пакете антикризисных решений, принятых Днепром, ситуации с военным НДФЛ, планировании и анализе ежегодных смет во время войны, а также – постоянном увеличении расходов на обеспечение Сил обороны необходимыми техникой и оборудованием.