Филатов проверил подготовку котельных Днепра к старту отопительного сезона

Днепр завершает подготовку к грядущему отопительному сезону. Его планируют начать в первых числах ноября.

Сейчас все украинские города заинтересованы в том, чтобы подача тепла стартовала как можно позже. На это несколько веских причин – полномасштабная война, высокие цены на энергоносители, разницу в стоимости которых для населения покрывают местные бюджеты, а также – немалая задолженность людей по коммунальным платежам.

Видео дня

В целом в Днепре заменяют уже последние из запланированных участков теплотрасс и изоляции. К нынешней зиме отремонтировали и 28 котлов. Также установили 63 новых помпы — именно это оборудование оказалось наиболее чувствительным к перебоям с электричеством.

Мэр Днепра Борис Филатов 12 октября проверил, как проходит техническая подготовка.

С инспекцией он посетил один из крупнейших котельных города, который отапливает более сотни домов и еще почти два десятка школ и детсадов.

"Все приведено в порядок, все работает. Мы установили (не только в этой, но и в других) мощные генераторы. На всякий случай. Работаем дальше. Вся страна заинтересована, чтобы отопительный сезон начался как можно позже. Но в любом случае мы будем следить за погодными условиями", – сказал Филатов.

Так в котельной, которую посетил мэр, работают 3 мощных котла и 4 помпы. В настоящее время все оборудование тщательно осмотрели и проверили на исправность перед холодами.

Кроме того, во всем помещении заменили окна — на более энергосберегающие. Снаружи от котельной заменили около 3 км изношенных трубопроводов отопления подземной и надземной прокладки – включая ввод непосредственно на дома. При блекаутах или аварийных отключениях котельная имеет мощный генератор на 1 мВт. Он произведен в США и способен обеспечить работу оборудования.

"Котельная без электроэнергии будет потребляться по данному генератору. Все работы по подготовке выполнены. Были выполнены текущие и капитальные ремонты. Мы готовы", – сказал главный инженер теплового участка Михаил.

Как известно, после начала отопительного сезона первым теплоносителем получат медицинские учреждения и школы, затем — жилищный фонд.