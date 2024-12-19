Филатов обсудил с представителями агентств ООН поддержку Днепра во время войны

Мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с координаторами агентств ООН. В делегацию вошли, в частности, менеджер Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине (Восточный хаб) Альхади Альбариди, руководитель офиса УКГС ООН Андреа Де Доменико, координатор системы ООН в Украине Матиас Шмале и представительница Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Каролина Линд Биллинг.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

"Мы открыты к любой помощи, любым инициативам, которые помогут людям справиться с бедами войны. Как ресурсной, так и просто нравственной поддержки. Поэтому мы будем и дальше сотрудничать с агентствами ООН и такими уважаемыми организациями, как "Проліска", которые всегда оказывают нам помощь при ликвидации последствий "прилетов" – особенно когда это касается домов частного сектора", – отметил Борис Филатов.

Основной темой разговора стали потребности Днепра в 2025 году. Так говорилось о дальнейшем развитии укрытий в школах, детсадах и больницах города, укреплении теплового хозяйства перед угрозами блекаута, а также поддержке переселенцев, которых Днепр принял наибольшее количество в стране.

Со своей стороны представители агентств ООН отметили наличие четких алгоритмов действий Днепра во время аварийных отключений света, а также системный подход города к работе с ВПЛ – в частности, обучение детей и трудоустройству взрослых.