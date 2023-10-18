Филатов обсудил с послом Австрии Бенке долгосрочную поддержку Днепра и помощь в послевоенном восстановлении

18 октября городской голова Днепра Борис Филатов провел встречу с Послом Австрийской Республики в Украине Арадом Бенке. Для дипломата это был первый визит в город с момента вступления в должность.

Стороны обсудили текущие события и ситуацию в Днепре. Впрочем, основной темой разговора стали долгосрочная поддержка, помощь в послевоенном восстановлении и развитии города и страны в целом.

"Я хотел бы отметить, что Австрия на стороне Украины и делает многое для оказания ей помощи. Пытаемся направлять ее в русло экономики. Потому что нужно инвестировать в будущее –в восстановление и долгосрочные проекты", – сказал посол Арад Бенке.

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Он также добавил, что оставшиеся работать в Украине австрийские предприятия после полномасштабного вторжения сейчас заинтересованы продолжать здесь свою работу.

Со своей стороны, мэр Борис Филатов подчеркнул, что уверенная работа международных бизнесов, а также регулярные визиты в Днепр иностранных дипломатов служат, в частности, хорошей моральной поддержкой для людей, которые из-за российской агрессии вынуждены жить среди большой войны.

"Я согласен, что надо думать о долгосрочных перспективах, закладывать основы того, как мы будем работать дальше. Согласно возможностям местного самоуправления, мы готовы оказывать помощь тем, кто хочет прийти к нам (иностранным бизнесам, – Ред.) создавать здесь рабочие места", – сказал Филатов.