Филатов о Дне украинского добровольца: мы будем всегда помнить наших героев

В Днепре в День украинского добровольца почтили память павших защитников страны. С 2014 именно Днепр стал родиной добровольческого движения. Здесь формировались первые добровольческие подразделения, которые сразу шли на фронт – противостоять русскому нашествию и сепаратизму.

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"Хочется сказать слова благодарности всем тем людям, которые по зову собственного сердца пошли в ряды добровольческих подразделений, батальонов. Оставлявших свои семьи и дома. Защищающие страну. Мы всегда будем помнить и уважать каждого и каждую из них", – подчеркнул он. мэр Борис Филатов.

Со своей стороны глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак подчеркнул, что несокрушимость украинского народа в борьбе за будущее страны непременно ведет к Победе.

"Они бросили привычную жизнь, чтобы выгнать агрессора. Вечная память защитникам и защитницам, которые уже никогда не вернутся домой… Безграничная благодарность тем, кто сейчас защищает страну. Вы – наша гордость", – заметил Сергей Лысак.

"Склоняем головы в почете. Мы в неоценимом долге перед каждым защитником и каждой защитницей. Вечное уважение всем героям", – добавил глава облсовета Николай Лукашук.

Днепрянин Андрей Шульга еще девять лет назад отправился защищать страну добровольцем, покинув гражданскую профессию инженера. Говорит: за эти годы уже полностью перенастроился – и морально, и физически.

Сейчас он – подполковник регионального управления сил ТрО "Восток", и свое будущее мужчина продолжает видеть в служении Вооруженным силам и народу Украины.

"С 2014 года вы видите, как все изменилось. Сейчас армия – это не профессия, это жизнь. У армии свои порядки и уставы. Это честь, доблесть и отвага", – подчеркнул Андрей Шульга.