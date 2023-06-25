Филатов: 'Нам нужно массовое производство дронов, и мы готовы вкладывать в это средства'

Мэрия Днепра выступила одним из партнеров "Февраль, Демо День" - мероприятия, организуемого в разных городах координаторами системы обучения и обеспечения операторов БПЛА "Victory Drones" и Благотворительного Фонда "Dignitas".

Видео дня

Мэр Борис Филатов подчеркнул, что город готов найти механизм, чтобы вкладывать средства в массовое производство дронов.

"Мы понимаем, что разработка FPV-дронов – это война будущего. Сейчас государство работает в этом направлении. Но есть бюджеты и у регионального местного самоуправления, у территориальных общин. Поэтому мы все должны объединить усилия в этом направлении. Горсовет хочет объявить гранты или конкурс , выбрать наиболее компетентного производителя и вкладывать в это средства территориального общества», – сказал Филатов.

От всех горожан во время мероприятия он также передал одному из батальонов ТРО четыре ударных дрона.

Во время демо-дня "Февраль" со всеми разработками также могли ознакомиться сами военные. Сюда были приглашены также операторы БПЛА (БПАК) и дронрейсеры, представители летных школ, инструкторы-практики и волонтерские организации.

В общей сложности мероприятие собрало более двух десятков команд производителей и почти 300 гостей события.

Дмитрий представляет компанию Alientech, которая производит специальные антенны-усилители для управления дронами. Они позволяют увеличить стабильность связи и дальность полета. "На этой выставке мы презентуем новое решение – более мощную антенну, которая имеет внутри два усилителя. При более мощной РЭБ позволяет работать и не терять дроны", – говорит Дмитрий.

Он добавляет, что такие станции уже работают на фронте и имеют положительные отклики от бойцов.

Еще одну техническую идею, уже проходившую испытания в боях, демонстрирует и разработчик из Днепра Сергей. Речь идет о беспилотных самолетах, которые можно быстро модифицировать – добавить или убрать элементы, таким образом сделав прибор ударным или разведывательным.

"Мы адаптируем эту платформу под заказчика. То есть он может комплектоваться как какими-то патронами, так и электронным оборудованием. Мы можем адаптировать их под почти любые потребности заказчика. Есть неплохие характеристики по этим самолетам", – рассказывает Сергей, отмечая, что такие дроны также испытывались в боях