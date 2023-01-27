Филатов на годовщину создания сил ТрО ''Восход'': Днепр продолжит помогать нашим защитникам

В Днепре отметили первую годовщину создания Регионального управления Сил территориальной обороны "Восток". В его подчинении ныне 60 воинских частей, гонящих русских оккупантов по всей линии фронта. Все месяцы полномасштабной войны Днепр системно снабжает военных техникой, автомобилями и амуницией. Таково было указание мэра Бориса Филатова, который отмечает: эта поддержка будет продолжаться.

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"Вы знаете, что очень много Днепр помогает не только ТрО, но и всем Вооруженным Силам Украины. За эти страшные 11 месяцев днепряне помогли где-то на полтора миллиарда гривен. Сегодня я тоже приехал не с пустыми руками. Скажу одно: вместе к Победе. А победим мы обязательно, потому что мы – бок о бок", – сказал Борис Филатов, обращаясь к бойцам. Сегодня от города защитники получили дополнительные несколько десятков ноутбуков и радиостанций спецобразца для автомобилей.

Бойцы также вручили мэру почетное отличие за поддержку сил ТрО, о которой Филатов заметил: она принадлежит каждому днепрянину.

Со своей стороны, командир 128-й отдельной бригады ТРО, полковник Александр Водолажский отмечает: за этот год силы теробороны ощутимо окрепли. И комплексная поддержка оборудованием здесь тоже играет немаловажную роль.

"Те люди, которые пришли к нам слесарями, инженерами, банкирами, менеджерами, сейчас стали действительно военными. Профессионалами. Мы бьем врага. И довольно успешно", – говорит Александр. И добавляет: в войсках ТРО всегда ждут желающих служить во благо и ради Победы Украины.