Филатов договорился с Германией о помощи в создании в Днепре мемориального сквера в память обо всех жертвах РФ

Город разработал проект мемориального сквера, который в удобное время начнут возводить на месте уничтоженной российской ракетой части многоэтажки на жилмассиве Победа. Его построят в память обо всех жертвах российского террора.

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Об этом сообщили пресс-служба городского совета Днепра.

Центральным элементом будет одна из скульптур художника Вадима Сидура – уроженца тогдашнего Екатеринослава, воевавшего в годы Второй мировой, но нежелательного для советской власти. Сидур получил признание в западном мире, в частности – Германии.

"Сейчас мы договорились с Германией, что они передадут нам документы и рисунки на монумент, построенный Сидуром. Он посвящен жертвам мирных жителей, погибших от бомбардировок. Это будет абстрактная скульптура, которая будет выглядеть очень мощно", – сказал Филатов в интервью СМИ.