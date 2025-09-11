'Еще несколько лет придется сосуществовать': Филатов – о готовности Днепра к зиме, работе местных советов и выборах

Городской голова Днепра Борис Филатов в программе "Васильев Остро" прокомментировал ряд актуальных вопросов – от подготовки к отопительному сезону, полномочия местной власти после 26 октября 2025 года и празднование Дня города в условиях войны.

Опровергая слухи о прекращении полномочий местных советов после 26 октября, Филатов объяснил, что они действуют до принесения присяги новоизбранными головами и депутатами. На ближайшем заседании Верховной Рады будет принято постановление о продлении полномочий, как это было с президентом и парламентом.

"Те, кто на что-то надеялся, должны понять, что еще пару лет нам придется сосуществовать", – сказал мэр, добавив, что замены городских голов на руководителей военных администраций не будет.

Относительно выборов Филатов высказался категорически: "Те, кто сейчас создает штабы и думает о выборах, – или люди без работы, или политические лузеры. Пока война не закончится, о выборах думать невозможно".

Относительно подготовки к зиме, мэр сообщил, что город готов на 90%. Проведены ремонты котельных, заменены насосы на энергосберегающие. Однако главной проблемой остается критическая задолженность жителей – 1,4 миллиарда гривен.

"Когда люди не платят, они просто должны понять, что не смогут получать качественные услуги. Я понимаю, что всем трудно, что куча у людей проблем, что нет работы. Но если не будет денег, то не будет услуг", – предостерег мэр.

В то же время Филатов подчеркнул непредсказуемость ситуации из-за войны: "Кроме Господа Бога и нашей ПВО, никто не знает, что будет дальше". Он процитировал военного командира, который сказал, что раньше война менялась каждые полгода, а сейчас – каждые три месяца.

Накануне Дня города 13-14 сентября мэр рассказал о праздновании в условиях военного времени. Массовые мероприятия проводиться не будут – вместо этого организуют локальные события по всему Днепру.

"Они просили не делать, как в Одессе, где в каждом парке устроили концерты и призывали танцевать и петь. Мы такого делать не будем", – объяснил Филатов после согласования с военной администрацией.

Празднование состоится в формате локальных событий для спортсменов, детей, внешкольных учреждений. "Праздник будет, но без помпы, без объявлений, без собраний на тысячи людей. Я думаю, что и фотозоны будут, все будет как в семейном кругу", – подытожил мэр.

Информация о локациях будет распространяться сетевым способом, а сам Филатов планирует объезжать различные места празднования по городу.