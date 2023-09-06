Электронные учебники и подготовка к экзаменам онлайн: как идет диджитализация учебного процесса в Днепре

В Днепре продолжается диджитализация учебного процесса. Городские власти создали для школьников множество образовательных интернет-порталов. Они делают обучение более приятным, удобным и легким. Так, к примеру, на портале MyBook можно собрать онлайн-портфель с электронными учебниками. Сайтом уже пользуется более 40 тыс. учащихся.

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"Мы продолжаем загружать книги, по которым занимаются ученики школ нашего города. Онлайн-библиотекой заинтересованы не только в Днепре, но и в других городах Украины и за рубежом. Житомир уже использует MyBook в учебном процессе. А дети ВПЛ, которые находятся в городе Дингольфинг (Германия) также занимаются по нашей платформе", – отметил Артем Трапезников, директор КП "Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города "еДніпро" ДМР.

Также в Днепре работает "Образовательное пространство Днепра". Это уникальный портал для преподавателей, директоров школ и родителей учащихся. В личном кабинете родители могут следить, как ребенок посещает школу, заполнит анкету для получения ученического и просматривает школьное меню.

"Об учениках 11-х классов. Мы сделали уникальный бесплатный ресурс, который поможет им подготовиться к НМТ (национальный мультипредметный тест). В этом году добавили 116 лекций и более 1000 новых тестов от лучших преподавателей города. Почти 40 тысяч 11-классников со всей Украины уже зарегистрированы на платформе.

Также для подготовки к поступлению была разработана единая платформа со всеми учебными заведениями города Днепра "Выбирай своє майбутнє".

На одном сайте мы разместили паспорта всех учебных заведений по категориям и всю необходимую информацию для соискателей образования", – говорит Артем Трапезников.

Учебные порталы в Днепре есть и для детей дошкольного возраста. На сайте "Дошкольник" доступны образовательные программы, развивающие игры и литература. Они утверждены Министерством образования и науки Украины для детей от 5 до 7 лет. Программа разработана до конца учебного года. Для удобства она поделена на месяцы.

Модернизация прошла как в визуальной части ботов, так и в функционале. Теперь большинство вопросов родители могут решить за 5 минут. и проверить, посетил ли ребенок школу", – поделился Артем Трапезников.

До конца года в Днепре должна работать система электронной отчетности, онлайн-журналы и дневники. Вскоре ее начнут тестировать.