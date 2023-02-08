Экснардепа, предлагавшего мэру Днепра рекордную взятку, оставили под арестом до апреля

Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей бывшего нардепа, пытавшегося заключить с подконтрольными ему компаниями контракт на строительство метрополитена в Днепре вне конкурса. За это еще в октябре он предлагал мэру Днепра Борису Филатову 22 млн. евро. В НАБУ такую сумму подкупа назвали одной из рекордных, а Филатова по этому делу признали разоблачителем.

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"Коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 85 млн грн залога народному депутату Украины VIII созыва… Также суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурору", – говорится в сообщении САП.

Следующее заседание по делу о рекордной взятке назначено на 23 февраля этого года.

В то же время, на днях мэр Днепра Филатов заявил, что средства, которые согласно законодательству должны поступить ему за разоблачение попытки дать взятку, будут перечислены в поддержку ВСУ. Речь идет о почти 100 млн. грн.