Экономит более 30% денег на оплату энергоносителей: Днепр стал украинским лидером по масштабам проектов термомодернизации

Несмотря на военные условия, в Днепре продолжается системная термомодернизация школ, детсадов и больниц. Благодаря этой программе городские учреждения становятся более комфортными, а город экономит более 30% средств на оплате энергоносителей. Проект, который реализуется совместно с международными финансовыми институтами, стартовал еще в 2019 году и сейчас охватил почти 200 коммунальных зданий.

Городской голова Борис Филатов, который накануне посетил несколько обновленных учебных заведений, отметил экономическую целесообразность программы:

"Хотя были критики этой программы, мол, зачем тратить кредитные средства, но, если смотреть чисто экономически, то экономия на оплате теплоносителей позволила нам не просто погасить по этим кредитам проценты, но и заработать (городу, 0 ред.). Потому что все это делается комплексно, как говорится 1 под ключ. Это и фасады, и крыши, тепловые пункты, окна. Таким образом мы можем сэкономить 30% или больше денег на оплату энергоносителей. Поэтому эта программа действует, она продолжается. Мы будем делать это дальше. Потому что это очень экономически эффективно".

Для каждого здания создают отдельный проект, в котором учитывают индивидуальные потребности. Так, в лицее № 54 комплексное утепление выполнили в прошлом году. По словам руководства, в течение прошлого отопительного сезона учебное заведение смогло сэкономить 47% энергоресурсов.

"Зданию нашего заведения 48 лет. Мы очень рады, что благодаря проекту энергоэффективности мы смогли получить здание, которое соответствует названию "лицей". Это эстетика внешнего вида, энергосбережение и теплые кабинеты и помещения. Поэтому мы очень благодарны мэрии и всем причастным к такому большому делу 2 что учебные заведения становятся гораздо теплее и эффективнее для обучения", 3 рассказывает директор лицея № 54 Ирина Шапошник.

Родители учеников также подтверждают ощутимые изменения.

"Чтобы было тепло 4 это очень важно. И мы очень благодарны, что наше заведение утеплили. Мы уже наблюдаем, что сейчас, когда на улице похолодало, в заведении более стабильная температура", 5 отмечает мать ученицы 8 класса Елена.

В детском саду № 331 работы по термомодернизации подходят к концу. В здании, которому почти 50 лет, установили индивидуальный тепловой пункт, заменили окна и двери, утеплили стены, откосы и цоколь.

"Я довольна качеством работы. И тем, как сейчас выглядит наше дошкольное учреждение снаружи. Очень стал красивый", 6 говорит директор детсада № 331 Ирина Алексеенко.

"Утепление очень заметно. В укрытии теплее, чем было. Даже в группе теплее. Внешний вид также. Но самое главное 7 тепло для наших детей", 8 добавляет Ангелина, чья дочь посещает детсад № 331.

Городские власти отмечают: несмотря на все вызовы военного времени, программа термомодернизации будет продолжаться и в дальнейшем, ведь она обеспечивает не только комфорт для детей, но и экономию для города.