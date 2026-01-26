'еДнепр' сделал льготы для всех школьников города

Бесплатный проезд в городском электротранспорте и скидка 25% на проезд в автобусах. Такими льготами теперь смогут пользоваться не только ученики коммунальных учреждений общего среднего образования Днепра, но и областных и частных, которые расположены на территории города. Это стало возможным благодаря расширению действия муниципального проекта "Ученический билет города Днепра".

"Для Днепра принципиально важно, чтобы все дети имели равные права, независимо от того, в каком учебном заведении они учатся. Именно поэтому теперь мы обеспечиваем льготами всех учеников по ученическому билету. Этот вопрос неоднократно поднимался на родительских совещаниях, и город услышал этот запрос. В условиях войны мы особенно понимаем, насколько важно поддерживать семьи и обеспечивать детям доступ к льготам, ведь дети — самая уязвимая часть нашей громады, и их защита и равные возможности являются для нас безоговорочным приоритетом. Расширение действия ученического билета является частью системной работы Днепра по поддержке семей и уменьшению финансовой нагрузки на родителей, а также шагом к созданию единого, понятного и справедливого подхода к предоставлению транспортных льгот для школьников", — отметил директор КП "Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города "еДнепр" Днепровского городского совета Артем Трапезников.

Для того чтобы ученики частных или областных учебных заведений получили муниципальные ученические билеты, руководству заведения необходимо отправить официальное письмо-запрос на электронную почту КП "еДнепр" на электронный адрес – [email protected] — об участии в проекте "Ученический билет города Днепра". После этого предприятие вносит заведение в систему, проводит консультации и обучение ответственных лиц, и заведение может сразу подавать информацию для печати ученических билетов.

"Уважаемые родители, если по каким-либо причинам заведение общего среднего образования, где учится ваш ребенок, еще не подало информацию для изготовления ученического билета или ребенок его не получил, обращайтесь на горячую линию предприятия. Обращение обрабатывают сразу, а билет направляется на печать без задержек", — добавил Артем Трапезников.

Горячая линия КП "еДнепр": 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94-94. Также в мобильном приложении "еДнепр" на главной странице доступна кнопка "Поддержка еДнепр", которая ведет к круглосуточному чату в Telegram.

