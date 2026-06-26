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Единство ради Крыма: в Днепре торжественно подняли крымскотатарский флаг

Мария Шевчук
Днепр
2 минуты
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26 июня в Украине отмечается День крымскотатарского флага
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В Днепре возле горсовета торжественно подняли крымскотатарский флаг в знак солидарности с крымскотатарским народом, который продолжает борьбу за свои права, свободу и возвращение в родной Крым.

Сегодня, 26 июня, в Украине – День крымскотатарского флага. Впервые его подняли в 1917 году на курултае. Затем весь состав курултая большевики казнили, по сути казнив и флаг. Но он всё же выжил и выстоял и сейчас вместе с народом.

26 июня в Украине отмечается День крымскотатарского флага

Представитель крымскотатарского народа Эбубекир Рамазанов поблагодарил территориальную общину Днепра за постоянную поддержку.

"Это важно для всех нас. Поэтому очень приятно, что сегодня наш флаг развевался рядом с флагом Украины, символизируя единство, взаимную поддержку и общее стремление к восстановлению территориальной целостности нашего государства", – отметил он.

В церемонии поднятия флага приняли участие представители крымскотатарского народа, городских властей и общественности. Также во время мероприятия участники развернули большой голубой флаг с тамгой размером 3 на 4,5 метра.

В Днепре возле горсовета торжественно подняли крымскотатарский флаг в знак солидарности с крымскотатарским народом

"Подъем и развертывание крымскотатарского флага в Днепре – это не просто торжественное событие. Это символ многовековой дружбы, той поддержки и особых отношений городских властей Днепра с крымскими татарами, которые сложились еще в 2014 году. Тогда наши активисты ездили в поддержку крымских татар, которые в то время были едва ли не единственными, кто выходил в поддержку Украины и того, чтобы Крым остался в составе нашего государства. И сегодня, когда Украина наносит удары по инфраструктуре оккупантов в Крыму, у нас появилась надежда на то, что крымские татары вновь обретут права на своей исторической родине, а Украина вернет суверенитет над Крымом. Не случайно голубое полотнище крымскотатарского флага с золотой тамгой по цветовой гамме похоже на наш сине-желтый флаг", – отметил заместитель городского головы Днепра Андрей Денисенко.

Заместитель мэра Днепра Андрей Денисенко

После церемонии поднятия флага участники мероприятия собрались в библиотеке украинской диаспоры им. сенатора Джона Маккейна, где прослушали лекцию об истории крымскотатарского народа и его флага.

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