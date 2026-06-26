Единство ради Крыма: в Днепре торжественно подняли крымскотатарский флаг

В Днепре возле горсовета торжественно подняли крымскотатарский флаг в знак солидарности с крымскотатарским народом, который продолжает борьбу за свои права, свободу и возвращение в родной Крым.

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Сегодня, 26 июня, в Украине – День крымскотатарского флага. Впервые его подняли в 1917 году на курултае. Затем весь состав курултая большевики казнили, по сути казнив и флаг. Но он всё же выжил и выстоял и сейчас вместе с народом.

Представитель крымскотатарского народа Эбубекир Рамазанов поблагодарил территориальную общину Днепра за постоянную поддержку.

"Это важно для всех нас. Поэтому очень приятно, что сегодня наш флаг развевался рядом с флагом Украины, символизируя единство, взаимную поддержку и общее стремление к восстановлению территориальной целостности нашего государства", – отметил он.

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В церемонии поднятия флага приняли участие представители крымскотатарского народа, городских властей и общественности. Также во время мероприятия участники развернули большой голубой флаг с тамгой размером 3 на 4,5 метра.

"Подъем и развертывание крымскотатарского флага в Днепре – это не просто торжественное событие. Это символ многовековой дружбы, той поддержки и особых отношений городских властей Днепра с крымскими татарами, которые сложились еще в 2014 году. Тогда наши активисты ездили в поддержку крымских татар, которые в то время были едва ли не единственными, кто выходил в поддержку Украины и того, чтобы Крым остался в составе нашего государства. И сегодня, когда Украина наносит удары по инфраструктуре оккупантов в Крыму, у нас появилась надежда на то, что крымские татары вновь обретут права на своей исторической родине, а Украина вернет суверенитет над Крымом. Не случайно голубое полотнище крымскотатарского флага с золотой тамгой по цветовой гамме похоже на наш сине-желтый флаг", – отметил заместитель городского головы Днепра Андрей Денисенко.

После церемонии поднятия флага участники мероприятия собрались в библиотеке украинской диаспоры им. сенатора Джона Маккейна, где прослушали лекцию об истории крымскотатарского народа и его флага.