Единое медицинское пространство в Днепре: что сделано в 2025 году
Днепр систематически инвестирует в развитие единого медицинского пространства, модернизируя медицинские учреждения всех уровней и привлекая поддержку международных партнеров. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, подчеркнув, что город остается ключевым медицинским центром страны.
Основную нагрузку по оказанию помощи раненым, лечению гражданского населения миллионного города и многочисленных внутренне перемещенных лиц продолжают нести муниципальные больницы.
Несмотря на сложные условия военного времени, в Днепре продолжается модернизация как районных амбулаторий, так и крупных многопрофильных больниц.
"Мы делаем их устойчивыми — чтобы процесс лечения оставался непрерывным при любых обстоятельствах. И условия этих учреждений соответствуют высокому профессионализму наших героических медицинских работников, удобны и доступны для всех людей", — отметил Борис Филатов.
В больнице № 4 за год были построены две новые операционные для травматологических и нейрохирургических пациентов, а также увеличена вместимость отделения физической и реабилитационной медицины. Центр передового опыта этого учреждения стал единственным в Украине, прошедшим аккредитацию по препротезной реабилитации в Европейском Союзе.
Кроме того, в больнице была создана современная микробиологическая лаборатория, способная проводить широкий спектр сложных исследований и значительно экономить время врачей. Благодаря обновленному оборудованию учреждение первым в регионе начало проводить аутологичную трансплантацию стволовых клеток взрослым пациентам для лечения онкологических и гематологических заболеваний. В сотрудничестве с немецким фондом GIZ в здании также был заменен ряд пассажирских и больничных лифтов.
В больнице № 16 были отремонтированы приемное и неврологическое отделения, а также завершается ремонт травматологического отделения. Для нужд медицинского учреждения был приобретен компьютерный томограф. Кроме того, больница получила от города-партнера Кёльна оборудование для мытья и дезинфекции медицинских инструментов, что позволило в три раза ускорить процесс дезинфекции.
В больнице № 6 при поддержке чешских партнеров из фонда "Каритас" был отремонтирован амбулаторный физиотерапевтический и реабилитационный центр. Здание было переоборудовано в соответствии с требованиями доступности для пациентов с ограниченной подвижностью.
Завершается реконструкция медицинского корпуса больницы скорой помощи, где планируется открытие нейрохирургического отделения с самым современным оборудованием. Реперфузионный центр этого учреждения демонстрирует лучшие в регионе показатели спасения пациентов с острым инфарктом миокарда.
Параллельно в 2025 году в городе были отремонтированы еще четыре амбулаторных отделения. Днепр сохраняет лидирующие позиции в области реабилитации раненых, которая ведется пятью городскими больницами и тремя центрами первичной медико-санитарной помощи. Также в этом году на базе муниципальных больниц были открыты пять центров психического здоровья, оказывающих помощь военнослужащим, ветеранам, их семьям и гражданскому населению.
"Город развивает не только собственные медицинские учреждения, но и сотрудничает с регионом — со всеми ветвями власти, предлагающими инициативы на благо людей. Как это было в случае с проектом "Сверхлюди", для которого город выделил землю, — отметил Борис Филатов, — Днепр гарантирует, что каждый здесь получает полный спектр необходимой медицинской помощи и поддержки".