Единое медицинское пространство в Днепре: что сделано в 2025 году

Днепр систематически инвестирует в развитие единого медицинского пространства, модернизируя медицинские учреждения всех уровней и привлекая поддержку международных партнеров. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, подчеркнув, что город остается ключевым медицинским центром страны.

Видео дня

Основную нагрузку по оказанию помощи раненым, лечению гражданского населения миллионного города и многочисленных внутренне перемещенных лиц продолжают нести муниципальные больницы.

Несмотря на сложные условия военного времени, в Днепре продолжается модернизация как районных амбулаторий, так и крупных многопрофильных больниц.

"Мы делаем их устойчивыми — чтобы процесс лечения оставался непрерывным при любых обстоятельствах. И условия этих учреждений соответствуют высокому профессионализму наших героических медицинских работников, удобны и доступны для всех людей", — отметил Борис Филатов.

В больнице № 4 за год были построены две новые операционные для травматологических и нейрохирургических пациентов, а также увеличена вместимость отделения физической и реабилитационной медицины. Центр передового опыта этого учреждения стал единственным в Украине, прошедшим аккредитацию по препротезной реабилитации в Европейском Союзе.

Кроме того, в больнице была создана современная микробиологическая лаборатория, способная проводить широкий спектр сложных исследований и значительно экономить время врачей. Благодаря обновленному оборудованию учреждение первым в регионе начало проводить аутологичную трансплантацию стволовых клеток взрослым пациентам для лечения онкологических и гематологических заболеваний. В сотрудничестве с немецким фондом GIZ в здании также был заменен ряд пассажирских и больничных лифтов.

В больнице № 16 были отремонтированы приемное и неврологическое отделения, а также завершается ремонт травматологического отделения. Для нужд медицинского учреждения был приобретен компьютерный томограф. Кроме того, больница получила от города-партнера Кёльна оборудование для мытья и дезинфекции медицинских инструментов, что позволило в три раза ускорить процесс дезинфекции.

В больнице № 6 при поддержке чешских партнеров из фонда "Каритас" был отремонтирован амбулаторный физиотерапевтический и реабилитационный центр. Здание было переоборудовано в соответствии с требованиями доступности для пациентов с ограниченной подвижностью.

Завершается реконструкция медицинского корпуса больницы скорой помощи, где планируется открытие нейрохирургического отделения с самым современным оборудованием. Реперфузионный центр этого учреждения демонстрирует лучшие в регионе показатели спасения пациентов с острым инфарктом миокарда.

Параллельно в 2025 году в городе были отремонтированы еще четыре амбулаторных отделения. Днепр сохраняет лидирующие позиции в области реабилитации раненых, которая ведется пятью городскими больницами и тремя центрами первичной медико-санитарной помощи. Также в этом году на базе муниципальных больниц были открыты пять центров психического здоровья, оказывающих помощь военнослужащим, ветеранам, их семьям и гражданскому населению.

"Город развивает не только собственные медицинские учреждения, но и сотрудничает с регионом — со всеми ветвями власти, предлагающими инициативы на благо людей. Как это было в случае с проектом "Сверхлюди", для которого город выделил землю, — отметил Борис Филатов, — Днепр гарантирует, что каждый здесь получает полный спектр необходимой медицинской помощи и поддержки".