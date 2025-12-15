'Движение без барьеров': в Днепре обновили трамвайные пути и подготовили маршрут к низкопольным трамваям

В Днепре закончен капитальный ремонт трамвайных путей на участке от улицы Короленко до улицы Вячеслава Липинского протяженностью более 1 км. Работы проводились в рамках флагманского проекта "Движение без барьеров", инициированного первой леди Украины Еленой Зеленской.

Объем выполненных работ

В рамках проекта заменены трамвайные пути и контактная сеть, реконструирован один трамвайный переезд. На обновленном участке обустроена инклюзивная посадочная платформа в соответствии с требованиями безбарьерности. Выполнено новое дорожное покрытие с применением технологий, обеспечивающих повышенную износостойкость материалов.

Установлены новые опоры контактной сети и современное светодиодное освещение. Обновленная инфраструктура подготовлена к вводу в эксплуатацию низкопольных трамвайных вагонов.

Технические характеристики

По словам главного инженера КП "Днепровский электротранспорт" Владимира Легкого, выполнен капитальный ремонт с полной заменой путей, контактной сети, опор и стрелочных переводов. Реконструкция посадочной платформы осуществлена с учетом потребностей маломобильных групп населения. Работы позволяют подготовить маршрут № 1 к эксплуатации низкопольных вагонов, первый из которых планируется запустить зимой 2026 года.

Ход строительства

Строительные работы продолжались с июня 2025 года. Реконструировано около 1000 метров путей – по 500 метров в каждом направлении. Представитель подрядной организации Александр Юнкевич сообщил, что использованы украинские шпалы, чешские рельсы и английские крепления, рассчитанные на интенсивную нагрузку.

Работы выполнялись поэтапно на перекрестках проспекта Дмитрия Яворницкого и улиц Короленко и Вячеслава Липинского для минимизации неудобств. На 39 опорах установлены LED-светильники европейского стандарта, кабельные линии проложены подземным способом. Завершается установка урн, дорожных знаков и информационных табло.