Дроны, тепловизоры, зарядные станции и прочее: община Днепра передала на фронт техники и оборудования более чем на 1 млрд грн

Территориальная община Днепра с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину обязана защитникам, защищающим страну, всячески помогая фронту. С начала полномасштабного вторжения от общины города передали помощь военным более чем на 1 млрд грн.

Видео дня

"По запросам руководителей подразделений закупаем и передаем на фронт разное необходимое оборудование. Это и средства индивидуальной защиты, тепловизоры, техника, в частности, и автомобильная, дроны и многое другое. Всего с начала полномасштабного вторжения только нашим департаментом в помощь военным выделено более 500 млн грн . Общество Днепра из всех городов оказывает мощную помощь нашим защитникам на фронте", - отметил заместитель директора департамента общественного порядка и гражданской защиты горсовета Дмитрий Редька.

Наиболее востребованными на поле боя дроны: ударные, разведывательные, с тепловизорами и без. За это время защитникам от днепрян было передано около 1 150 коптеров. На фронте также нуждаются в средствах связи (портативные и автомобильные радиостанции, ретрансляторы, боксы). С начала лета было приобретено соответствующее оборудование радиосвязи на общую сумму более 17 млн грн. А еще с 24 февраля прошлого года за счет городского бюджета закуплено и передано около 30 антидроновых ружей, 190 тепловизоров, почти 3 тыс. единиц зарядных станций, аккумуляторных батарей и других средств энергетической автономности, 900 радиостанций, более 8 тыс. единиц компьютерного, оптического, сетевого оборудования, более 4 тысяч компьютеров, ноутбуков, планшетов, многофункциональных устройств для работы в штабе.

Среди большого количества переданного оборудования военным от Днепра выделяют уникальные комплекты видеонаблюдения с тепловизионной камерой и местом для оператора для обеспечения наведения целей в ночное время. Первоначально этот комплекс был разработан для поражения воздушных целей, но впоследствии был модернизирован для поражения наземных сил противника. Теперь можно видеть цели на расстоянии более 2 км, как днем, так и в темное время суток, статические и подвижные элементы, живую силу и вражескую технику. С начала полномасштабного вторжения закуплено и передано защитникам 32 таких комплекса. В планах закупать еще.

Военные благодарны Днепру за системную поддержку.

"При содействии коммунального предприятия "ИНФО-РАДА-ДНЕПР" и Днепровского городского совета на специальные машины были установлены тепловизионные прицельные комплексы. Они помогают нам ночью своевременно выявлять и бороться с беспилотными летательными аппаратами типа Шахед-136 и повышают боеспособность подразделений по защите нашего города" вражеских атак с помощью БПЛА", – добавил заместитель командира одной из воинских частей Днепровского гарнизона.

На сегодняшний день еще готовят договоры на около 20 млн грн для закупки необходимых средств для военных.