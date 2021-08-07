До конца года в Днепропетровской области реконструируют 249 километров электрических линий

ДТЭК Днепровские электросети планирует до конца года завершить реконструкцию около 250 километров электрических линий. Благодаря проведенным работам жители области получат надежное и современное источник электропитания.

В компании говорят, что это техническое обновление стало возможным благодаря внедрению стимулирующих инвестиции RAB-тарифов в 2021 году. Они позволили компании увеличить инвестпрограмму в 2021 году на 34% по сравнению с 2020 Эти средства направляются на модернизацию и развитие энергетической инфраструктуры региона в соответствии с потребностями региона и его жителей.

Реконструкция касаться линий среднего и низкого уровня напряжения. То есть тех, которые непосредственно отвечают за наличие электрического тока у жителей Днепропетровской области, предприятий и организаций. Сейчас компания полностью реконструировала 55 км линий электропередач, а также 24 трансформаторные и распределительные пункты. Всего в 2021 году ДТЭК Днепровские электросети планируют полностью заменить более 249 километров линий электропередачи и 108 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Для сравнения, в 2020 году компания имела возможность обновить только 71 распределительный пункт.

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Увеличить объемы средств, компания инвестирует в проекты полной замены энергооборудования стало возможным благодаря переходу компании на стимулирующий инвестиции RAB-тариф. Он позволил увеличить инвестиционную программу ДТЭК Днепровские электросети на 34% по сравнению 2020 годом - с 753 млн до 1 млрд грн.

При проведении реконструкции электролиний специалисты ДТЭК Днепровские электросети проводят полную замену электрического провода. Если это кабельная линия, то под землей заново, вместо старого изношенного кабеля прокладывают совершенно новый и современный. С улучшенными характеристиками изоляции и пропускной способности. Если реконструируют воздушную линию, то монтируют новые безопасные самонесущих изолированных проводах (СИП) и, в случае необходимости, проводят замену электрических опор.

Сейчас работы по обновлению продолжаются. По их завершению компания обязательно проведет полное восстановление благоустройства территорий, где они происходили и технологически требовали демонтаж дорожного покрытия, раскрытие газонов и тому подобное.