Dnipro Education City 2025: в Днепре состоялось образовательное мегасобытие года

3 мая Днепр стал центром крупнейшего образовательного ивента – Dnipro Education City 2025 который собрал рекордное количество участников. А именно – представителей 13 высших учебных заведений, 8 учреждений профессионально-технического образования и 21 заведения предвысшего образования. Впервые за пять лет мероприятие проводилось не в парке им. Т. Шевченко, а на безопасной локации – станции метро Вокзальная.

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"Имеем наибольшее количество предложений в одном месте для абитуриентов Днепра. Здесь представлены все учебные заведения, которые либо расположены в Днепре, либо релоцированы. Это мероприятие является беспрецедентным по масштабу и охвату учебных заведений. Сегодняшний рынок образования переживает трансформацию. Частные заведения конкурируют с государственными, предлагая гибкие форматы, а государственные университеты открывают новые, современные специальности. Среди ярких примеров - обучение операторов дронов. Но не только технические, но и творческие направления стремительно развиваются", – рассказал Евгений Хорошилов, начальник управления культуры Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Оксана Белая, директор Днепровского регионального центра профессионально-технического образования, гордится тем, что в прошлом году в этом заведении открылся учебно-практический центр "Мастерская строителей".

"У нас учатся более 600 учеников, – отмечает Оксана Белая. – Это те специалисты, которые будут восстанавливать страну. Благодаря поддержке городского совета наш центр получил серьезное усиление - от финансирования до модернизации укрытий. Это позволяет проводить обучение офлайн, не нарушая безопасность. Сегодня наши выпускники работают на ведущих предприятиях строительного направления. Среди новых утвержденных профессий - монтажник систем утепления и утеплитель систем вентиляции".

Сейчас в Украине наблюдается общая тенденция к существенному изменению профтехов. В Днепре их значительное количество перешло в управление городом – они финансируются из городского бюджета. Очень часто именно благодаря этому такие заведения получают качественное оборудование, предлагают современные условия для обучения. Когда-то недооцененное, сегодня профессионально-техническое образование становится магнитом для молодежи. А тем временем спрос на рабочие профессии и специальности растет. Поэтому рынок образовательных услуг динамично меняется. Благодаря Dnipro Education City 2025 у учебных заведений есть возможность рассказать об этом и представить себя.

"Наши профессии - это о красоте и радости, - уверена Татьяна Ляхова, и.о. директора Центра туристического сервиса, - Мы готовим поваров, барист, флористов, мастеров ресторанного обслуживания. Все эти профессии сегодня очень востребованы".

В мероприятии приняли участие многие представители частных заведений, среди них - Днепровский гуманитарный университет

"Мы активно внедряем практико-ориентированное обучение, – отмечает Татьяна Лежнева, проректор ДГУ. - Наши преподаватели не только читают лекции, но и сами практикуют в своей сфере – это юристы, психологи, рестораторы. Студенты проходят международную стажировку в Италии и Болгарии, получают сертификаты и изучают реальные кейсы".

Несмотря на пандемию, войну и релокацию некоторых ЗВО и смешанные форматы обучения, университеты не только выживают, но и развиваются. Они борются за качество предоставляемых услуг и, конечно, за абитуриентов. Днепровский государственный университет внутренних дел готовит специалистов как для подразделений национальной полиции, так и для других правоохранительных систем. Для того, чтобы заинтересовать абитуриентов, его представители даже привели на мероприятие собаку, которая участвует в следственных мероприятиях.

"Готовим специалистов по таким направлениям как право, правоохранительная деятельность, психология, компьютерной науки, – делится Владимир Ковбаса, помощник ректора ДГУВД, - У нас есть все уровни образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура и далее. На этом мероприятии решили показать то, что в своей повседневной деятельности использует Национальная полиция. Это криминалистический чемодан, с которым выезжают на место преступления. А также современные технологии: БПЛА, лазертаг для отработки тактических действий полицейских".

Конечно, на Dnipro Education City-2025 было немало будущих студентов. Анна и Александра учатся в десятом классе, но уже сейчас думают о том, куда поступать через год. Девушек интересуют такие специальности как менеджмент, экономика, право. Для них подобные мероприятия являются отличной возможностью почувствовать себя частью большого образовательного пространства, сравнить предложения и найти свое призвание.