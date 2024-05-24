Днепряне передали защитникам РЭБы и более 300 FPV-дронов и 'Мавиков'

Продолжается системное обеспечение украинских защитников необходимой техникой от Днепра. На этот раз на фронт от днепрян передали РЭБы и более 300 FPV-дронов и язычников. Общая сумма помощи составляет более 10 млн. грн.

"Получили ударные FPV. Сегодня война не артиллерии, а FPV-дронов. Они как расходный материал. Всегда нужны и никогда слишком много не бывает. С одним FPV-дроном можно попасть во вражеский блиндаж или уничтожить вражескую технику. Постоянно получаем необходимую помощь от днепрян. Благодарны за это очень!" – сказал военнослужащий Иван.

Подразделение военного Юрия получило средства радиоэлектронной борьбы: "РЕБы будут помогать нам в борьбе с вражескими дронами. Они глушат сигнал управления дрона. Их многое сейчас залетает в места выполнения задач. Поэтому нам нужно противодействовать".

По словам секретаря городского совета Александра Санжары, вся помощь передана подразделениям Сил обороны.

"На этот раз была предоставлена большая партия техники. Это оборудование поможет в уничтожении врага и сохранении жизней наших защитников. Днепр продолжает системно помогать защитникам", – подчеркнул Александр Санжара.