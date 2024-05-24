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Днепряне передали защитникам РЭБы и более 300 FPV-дронов и "Мавиков"

Глеб Иванов
Днепр
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Днепряне передали защитникам РЭБы и более 300 FPV-дронов и 'Мавиков'

Продолжается системное обеспечение украинских защитников необходимой техникой от Днепра. На этот раз на фронт от днепрян передали РЭБы и более 300 FPV-дронов и язычников. Общая сумма помощи составляет более 10 млн. грн.

"Получили ударные FPV. Сегодня война не артиллерии, а FPV-дронов. Они как расходный материал. Всегда нужны и никогда слишком много не бывает. С одним FPV-дроном можно попасть во вражеский блиндаж или уничтожить вражескую технику. Постоянно получаем необходимую помощь от днепрян. Благодарны за это очень!" – сказал военнослужащий Иван.

Днепряне передали защитникам РЭБы и более 300 FPV-дронов и "Мавиков"
Днепряне передали защитникам РЭБы и более 300 FPV-дронов и "Мавиков"

Подразделение военного Юрия получило средства радиоэлектронной борьбы: "РЕБы будут помогать нам в борьбе с вражескими дронами. Они глушат сигнал управления дрона. Их многое сейчас залетает в места выполнения задач. Поэтому нам нужно противодействовать".

Днепряне передали защитникам РЭБы и более 300 FPV-дронов и "Мавиков"

По словам секретаря городского совета Александра Санжары, вся помощь передана подразделениям Сил обороны.

Днепряне передали защитникам РЭБы и более 300 FPV-дронов и "Мавиков"

"На этот раз была предоставлена большая партия техники. Это оборудование поможет в уничтожении врага и сохранении жизней наших защитников. Днепр продолжает системно помогать защитникам", – подчеркнул Александр Санжара.