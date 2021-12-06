Днепрян приглашают на феерическую 'Ночь в цирке' и зрелищные цирковые представления: названы даты

Цирк без животных, цирк не как развлечение для детей, а как увлекательное шоу для взрослых. Такого стационарного цирка в Украине пока нет, но раз в год, в канун новогодних праздников, только в Днепровском государственном цирке, благодаря поддержке программы "Культурная столица", можно увидеть шоу нового формата - "Ночь в цирке". Здесь смешиваются впечатляющие цирковые номера с хореографией, музыкой, вокалом. В этом году шоу пройдет 10 декабря.

А 12 декабря пройдут 2 уникальных гала-спектакля лучших юных артистов циркового искусства Украины.

ЛИДЕР В УКРАИНЕ

Уже одиннадцатый год в декабре в Днепре общественная организация "Яркая страна" проводит Международный фестиваль детского и юношеского эстрадно-циркового искусства "Яркая Арена Днепра".

"Наш цирк уникален в Европе. Таким его делают и высота купола, и особенность архитектуры, и наличие двух манежей. И я подумала: если в нашем городе есть такой уникальный цирк, то почему бы ему, как магнитом, не привлекать уникальных цирковых детей", – рассказывает директор ОО и фестиваля Ольга Обласова.

Видео дня

Гран-при "Яркой арены Днепра" приезжают завоевывать гимнасты, акробаты, эквилибристы, жонглеры от 5 до 16 лет со всех уголков Украины и из-за границы.

Юные циркачи радуются не только победам на днепровском фестивале, но и самой только возможности показать свои номера на арене настоящего цирка. Ведь питомцы некоторых студий репетируют и выступают на приспособленных сценах.

"Фестивали в Украине, слава Богу, проводятся, но днепровский среди них – лидер, – сказал Владислав Корниенко, который недавно был ректором Киевской академии эстрадного и циркового искусства, а теперь возглавляет Национальный цирк Украины".

"Фестивали такого уровня – это всегда праздник. Праздник, в первую очередь, для наших детей. Они – талантливые: во всем мире считается, что украинская детская цирковая школа – одна из лучших, – говорит Игорь Хлебосолов, гендиректор Криворожского государственного цирка, член жюри "Яркой арены Днепра"".

КОЛИЧЕСТВО, ПЕРЕХОДЯЩЕЕ В КАЧЕСТВО

В этом году оргкомитет фестиваля получил более 350 заявок из 10 областей Украины и для показа жюри отобрал 160 номеров. Кроме того, в Днепр снова планируют приехать участники из Венгрии, Беларуси и Польши, которые в прошлом году не попали на фестиваль из-за карантина.

10 и 11 декабря юные цирковые артисты будут демонстрировать свои таланты и умения в традиционных цирковых жанрах: воздушная и партерная гимнастика, жонглирование, эквилибр, каучук, акробатика и оригинальный жанр. Оценивать номера будет, как всегда, профессиональное жюри, в которое входят заслуженные деятели культуры и искусств, ведущие специалисты циркового искусства Украины, директора украинских цирков и режиссеры.

"Я много езжу по фестивалям, но днепровский фестиваль особенно люблю, потому что здесь всегда такое большое количество номеров, что из нее можно выбрать качественные, – говорит народная артистка Украины Людмила Шевченко, в прошлом известная воздушная гимнастка, акробатка и дрессировщица тигров и львов, которая сейчас возглавляет общественную организацию "Национальный Фонд развития Циркового искусства им. Владимира Шевченко"".

ШОУ НОВОГО ФОРМАТА

Лучшие участники конкурса получат не только дипломы и призы, но и возможность выступить для публики: в шоу "Ночь в цирке" 10 декабря в 20:00 и в гала-спектаклях 12 декабря, в 12:00 и 16:00.

Впервые цирковое шоу для взрослых в Днепре было показано в 2018 году. Оно сразу вызвало большое любопытство у горожан, поэтому организаторы решили его сделать постоянным.

В зрелищной "Ночи" сочетаются яркие номера юных артистов и опытных, работающих сегодня на манежах и сценах по всему миру, а когда-то мечтавших о выступлении и победе на "Яркой арене Днепра". Зрителей ждет увлекательная история с нотками страсти, впечатляющие спецэффекты, необычные жанры. Это современное шоу сломает стереотип о цирке как детском развлечении и точно не оставит равнодушным, обещают организаторы.

Уже можно купить билеты на эти события: "Ночь в цирке" и "Яркая арена Днепра".

Или запланировать онлайн-просмотр гала-спектаклей на страницах ОО "Яркая Страна" в Facebook и YouTube.