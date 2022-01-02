Днепровский завод остановил работу: названа причина

Днепровский металлургический завод, известный как "Петровка" приостанавливает работу с 1 января 2022 года. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники на предприятии.

"Есть комплекс причин: неопределенность поставки углей из России, сложности с логистикой сырья из-за недостатка вагонного парка и цена энергоносителей. Это в комплексе складывается в себестоимость продукции, что не позволяет быть предприятию рентабельным", – сказано в сообщении.

Точные сроки простоя неизвестны.

Предприятие входит в группу DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Завод был основан в далеком 1885 году. Ныне же его останавливают. Предварительно, Днепровский металлургический завод останавливает деятельность на месяц, затем все будет зависеть от рынка.